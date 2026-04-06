Nuevas Ideas utilizó al pueblo para obtener poder: Francisco Lira

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de ARENA, Francisco Lira, reiteró que el Gobierno utilizó a la ciudadanía para llegar al poder; sin embargo, esto, lo tiene claro la misma ciudadanía y ahora “ya no se deja engañar”.

Según dijo Francisco Lira, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en el programa de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán”, “el Gobierno ha destapado una olla de presión en que el pueblo salvadoreño ya no se está chupando el dedo”, en referencia a que no se le puede dar información falsa.

Lira explicó que en 2024 la ciudadanía todavía tenía un sentimiento de esperanza; pero actualmente, “el pueblo salvadoreño tiene claro que Nuevas Ideas los utilizó para obtener el poder total”.

El legislador también se refirió al informe del grupo de expertos donde habla sobre crímenes de lesa humanidad en las cárceles salvadoreñas. El Gobierno argumenta que el grupo de expertos que elaboró el informe, lo que busca es liberar a todos los pandilleros; “El Gobierno está hablando como cuando interpretaron la Constitución de la República para reelegirse. Están manipulando la información como ellos quieren que llegue al pueblo salvadoreño”.

Lira explicó que el tema de la cadena perpetua fue para “tapar” todo el ruido del informe de expertos de posibles crímenes de lesa humanidad.

Lira insistió en que la corrupción se penalice con 60 años de prisión, pues hace una semana, en un debate exaltado promovido por el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro, donde acusó de cobarde al diputado Lira por presuponer que no iba a votar por la pena de muerte (la ratificación), respondió con una propuesta de aumentar la cárcel para los corruptos. Lira no duda en que hay muchos funcionarios del actual gobierno que deberían estar procesados por corrupción.

“Ahora, la pregunta es ¿quiénes son los pocos hombres y quiénes son los cobardes?, cuestionó el tricolor en el espacio de entrevista.

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