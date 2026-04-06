Irán anuncia ataque contra fuerzas estadounidenses en Kuwait

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Teherán/Prensa Latina

El ejército iraní afirmó hoy haber atacado a fuerzas estadounidenses estacionadas en la isla de Bubiyan, en Kuwait, como parte de sus acciones militares en el actual escenario de confrontación regional.

En un comunicado difundido por medios locales, las autoridades militares señalaron que la operación se realizó mediante drones y tuvo como objetivo instalaciones que albergaban sistemas de misiles y equipos de comunicaciones pertenecientes a Estados Unidos.

Según la nota, este ataque se produjo tras una ofensiva previa contra la base de Arifjan, también en Kuwait, que habría causado daños significativos.

El ejército iraní informó además sobre un ataque con drones contra instalaciones petroquímicas en las cercanías de la ciudad israelí de Dimona.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Kuwait comunicó que sus fuerzas armadas interceptaron en las últimas 24 horas nueve misiles balísticos, cuatro misiles de crucero y 31 drones en su espacio aéreo.

La entidad precisó que, desde el inicio de lo que calificó como “agresión iraní”, se contabilizan 336 misiles balísticos, 13 misiles de crucero y 740 drones lanzados.

El incremento de las acciones militares ocurre en el contexto del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos emprendieron operaciones contra Irán, lo que ha dejado numerosas víctimas, incluidos altos funcionarios iraníes.

Teherán ha respondido con ataques mediante misiles y drones contra territorio israelí y objetivos que considera vinculados a intereses estadounidenses en varios países de la región.

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