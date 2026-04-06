Pueblo protagonista

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– Pacífico Chávez

Todo actor quiere un papel protagónico, así tenemos casos como el de Harrison Ford que fue hasta los 35 años que logró el personaje de Han Solo en la saga de La Guerra de las Galaxias, después de esto vinieron mas papeles principales como Indiana Jones que fue todo un éxito.

La palabra protagonista tiene un origen fascinante y muy antiguo que se forma de dos palabras griegas: protos que significa el primero o el mas importante y agonistes, que significa el que lucha, que viene de la palabra agón que significa lucha, por lo tanto, un protagonista es el primer luchador, el que compite en primer lugar.

Sigamos desarrollando el concepto de el protagonista puntualizando tres cosas:

1- Busca ser el eje central de la historia, sus decisiones, conflictos, deseos y miedos, son le motor de la historia, sin él o ella todo pierde sentido.

2- Impulsa la acción, no es un observador pasivo, más bien toma decisiones (aunque sean malas) y esas elecciones tienen consecuencias que afectan a todos en la historia, al mundo que le rodea.

3- Se transforma, normalmente es quien experimenta cambios constantes, aprende a lo largo del viaje, empieza siendo uno y termina siendo otro muy distinto, para bien o para mal.

En resumen el actor protagonista es el corazón y el cerebro de la historia.

“Nadie tiene que ser espectador. Todos tenemos que estar en la arena luchando por implantar en el mundo este Reino de Dios, cada uno según su vocación.” San Oscar Romero, homilía del 26 de junio de 1977.

Quizás la idea es que hay un momento en la historia de los pueblos que hombres y mujeres deben pasar de ser espectadores a protagonistas, eso seguro pasa cuando se ha sido un espectador con ciertas características:

1- Es el destinatario de la acción, vive las emociones que transmite la historia, todo lo que sucede tiene un efecto en su persona.

2- Observa de una manera atenta y consciente, no solo mira, observa con detenimiento, no se distrae, esta implicado en la historia, muy enfocado en lo que sucede para analizarlo y emocionarse.

3- Es parte, lo que esta viendo lo captura, lo vive de una manera real.

“Vivimos muy afuera de nosotros mismos. Son pocos los hombres que de veras entran dentro de sí, y por eso hay tantos problemas” San Oscar Romero, homilía del 10 de julio de 1977.

La realidad nos termina tocando a todos, es allí cuando muchos reaccionan pero en algunos casos puede ser tarde, por esa razón no podemos solo mirar, sino observar detenidamente para intentar conocer adonde terminará la historia, si somos tan ágiles y atentos sabríamos distinguir los signos, las señales de manera que podamos cambiar la historia si es que vemos un final triste o trágico.

“¿Así andamos buscando cómo se mejorará nuestra República? …Por eso, uno de los signos de los tiempos actuales es este sentido de participación, ese derecho que cada hombre tiene a participar en la construcción de su propio bien común.” San Oscar Romero, homilía del 10 de julio de 1977.

Hay que dar el paso a un pueblo protagonista a ser el primero en luchar por transformar la historia para bien de todos ¿Acaso todo esta bien? ¿Todo va por buen camino? ¿No hay nada que mejorar? ¿Que estamos esperando para actuar? ¿O hay que dejar que otros arreglen lo que esta mal?

Hay que implicarse desde donde estamos, haciendo lo que nos toca de la mejor manera, eso es básico, pero también debemos ser protagonistas de la política, exigiendo un trabajo de excelencia de los funcionarios a quienes les hemos encargado o delegados funciones claves para el desarrollo positivo del país, seamos los primeros en observar y echar andar la maquinaria gubernamental para bien de todos, una exigencia fundamental es pedir cuentas del dinero público, no hay razones para esconder como se usa.

También es muy importante exigir que se trabaje en armonía con todos los sectores, no es posible gobernar solos, no es posible tener discursos y acciones que dividen, mucho menos palabras de desprecio y odio contra quienes señalan los errores ¿O es que acaso no se equivocan? Sembremos dialogo, trabajo en equipo, todos tienen algo que aportar, sembremos para crecer juntos, desde el que esta en el cantón más lejano, el vendedor mas pequeño, absolutamente todos son parte de historia de esta país, nadie debe quedar fuera.

“No puede nacer lo que no se siembra, no se puede cosechar lo que no se siembra. ¿Cómo vamos a cosechar amor en nuestra República, si sólo sembramos odio? Sembremos amor”San Oscar Romero, homilía del 10 de julio de 1977.

Convirtámonos en un pueblo protagonista, a varios nos toca hacerlo ya, llego nuestra oportunidad de ser el luchador principal.

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