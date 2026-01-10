Prensa Latina premia a los ganadores de la Encuesta Deportiva Anual

Compartir

La Habana/Prensa Latina

En el Salón Vedado del Hotel Nacional de Cuba, el deporte latinoamericano celebró este viernes la ceremonia de premiación de la 61 Encuesta Deportiva de Prensa Latina ante un auditorio de leyendas.

La emblemática instalación hotelera volvió a vestirse de gala y de historia. Sus muros, acostumbrados a custodiar episodios decisivos de la nación, acogieron una mañana de resonancia continental, donde el deporte dejó de ser estadística para convertirse en relato épico, en herencia viva transmitida de generación en generación.

El elegante salón fue escenario de una ceremonia cargada de simbolismo, con luces cálidas, aplausos prolongados y una atmósfera casi cinematográfica, en la que cada nombre pronunciado parecía convocar recuerdos imborrables. Allí se reunieron glorias que, en su tiempo, elevaron la bandera cubana y latinoamericana a los podios más exigentes del planeta.

La gala cerró el ciclo de la edición 61 de la encuesta, cuyos resultados fueron anunciados semanas atrás tras la votación de más de 110 medios de comunicación de Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Por segunda ocasión, Cuba dominó las tres categorías del sondeo, con la triplista Leyanis Pérez, el lanzador Liván Moinelo y el equipo juvenil de béisbol5 como protagonistas.

Pérez, campeona mundial bajo techo y al aire libre y reina de la Liga del Diamante, fue la gran favorita desde la apertura de la consulta, liderando con autoridad un apartado que reunió a 17 atletas nominadas.

Moinelo, campeón en el béisbol japonés y Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico, se convirtió en el primer pelotero cubano en conquistar el galardón masculino, superando incluso al astro argentino Lionel Messi. Mientras, los juveniles del béisbol5, campeones mundiales, protagonizaron una remontada vibrante para quedarse con el premio al mejor equipo.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el reconocimiento al recordista mundial del salto de altura, Javier Sotomayor, máximo vencedor cubano en la historia de la Encuesta, con cinco coronas. Su figura, asociada a vuelos imposibles y récords inmortales, fue celebrada como puente entre el ayer glorioso y el presente que todavía bebe de su legado.

En el acto también se honraron a dos gigantes del deporte contemporáneo: el pentacampeón olímpico Mijaín López, símbolo de dominio absoluto y constancia sin fisuras, y la multimedallista Omara Durand, encarnación de la velocidad y la voluntad humana llevadas al límite. Ambos, vencedores en 2024, recibieron un tributo que reconoció no solo sus títulos, sino su impacto universal.

Con la presencia de la Vice primera Ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Waugh, y el presidente del Inder, Osvaldo Vento, se reforzó el carácter institucional y emotivo de la velada, acompañada además por figuras históricas como los velocistas Silvio Leonard y Enrique Figuerola, este último primer ganador de la encuesta en 1964, cuando Prensa Latina inauguró una tradición que hoy es referencia obligada del periodismo deportivo regional.

