Las personas tienen derecho a vender y conseguir dinero para comer: Marvin Aguilar 

Compartir

“El presidente Bukele debe entender que a la gente se le debe resolver la salud, educación y trabajo, eso es lo prioritario, no el Centro Histórico”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante un video difundido en redes sociales donde un agente del CAM captura con extrema violencia a un adolescente vendedor ambulante, el antropólogo y analista político, Marvin Aguilar, dijo que los vendedores tienen derecho de salir a vender y conseguir dinero para llevar la comida a su familia.

“En El Salvador no hay trabajo, las personas tienen derecho a salir a vender y conseguir dinero para comer, el adolescente que anda vendiendo es porque tiene que dejar de estudiar y ayudar económicamente a su hogar, será ilegal para el alcalde, pero lo que hace el muchacho es moral para su familia”, afirmó.

Asimismo, destacó que los Meléndez Quiñonez, quienes estuvieron en el poder 17 años, pensaron en el Centro Histórico de San Salvador como el “París de Centroamérica”, los centros de muchas capitales del mundo tienen ventas ambulantes, ejemplo en Nueva York se pueden encontrar ventas de hot dog y diferentes productos.

Aguilar sostuvo que los salvadoreños desean la reactivación del agro, trabajo, negocios con rentabilidad, sin embargo, el problema es que el gobierno no lo ha logrado, desde hace mucho tiempo lo ha prometido, por eso el presidente dice que necesita 10 años más en el poder.

“Un gobierno que no cumple la ley, no respeta la constitución y la reforma como quiere, no puede decirle a la gente que cumpla la ley. El presidente Bukele debe entender que a la gente se le debe resolver la salud, educación y trabajo, eso es lo prioritario, no el Centro Histórico, esto es secundario”, externó Aguilar durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

“Burbuja inmobiliaria”

Según el analista político, en El Salvador nadie puede comprar casa y existe una sospechosa “burbuja inmobiliaria”, la cual está beneficiando a alguien, esto debería ser motivación para una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“El crecimiento que dicen del 4% en El Salvador está concentrado en no sabemos dónde, porque abajo llega trabajo con salarios mínimos que no alcanzan, otro punto es que entran más personas a El Salvador que gente saliendo”, manifestó.

Captura de adolescente es un delito

A criterio de la abogada y analista Bety Arana, lo del video del CAM con el adolescente en el Centro Histórico es un delito de privación de libertad de un menor, ellos tienen un régimen especial que los defiende, hay cometimiento de delitos de subordinados que repercutiría en el alcalde Mario Durán, además de llevarse mercadería de los comerciantes que es un robo.

Arana afirmó que el uso de gas de lacrimógeno, solo puede ser utilizado por una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC), no el CAM, esto es una ley de salvajismo la que está implementando Mario Durán, la gente está luchando por la comida, se debe ordenar aunque también darle oportunidades a la gente de obtener ingresos.

“Ahora la gente que defiende a las personas de escasos recursos somos los malos, llegará un momento que la gente se va a cansar y se van a solidarizar con los comerciantes. Es humillante e indigno que por ganarse la vida sean perseguidos”, enfatizó la abogada.

Arana ejemplificó el caso de la alcaldesa de Santa Ana Este, quien da espacios a los vendedores, ellos están contentos con esa iniciativa, porque es necesario brindarle espacios a los comerciantes.

“Los políticos salvadoreños entran a gobernar e inician con la discriminación, así como Mario Durán que criminaliza el ser pobre, a quien se le debe exigir cuentas es al alcalde porque el CAM está bajo la administración de la municipalidad de San Salvador Centro, Durán está haciendo lo que pueda beneficiar a Bukele”, agregó.

Arana consideró que el tema de seguridad en el país sería perfecto si no se dieran violaciones de derechos humanos, y mejoras en los procesos judiciales, la seguridad debería ser la columna vertebral para resolver los demás problemas.

Arana también se refirió a los despidos del 23 de diciembre, lo que significa más desempleo, y por tanto más personas se dedicarán al comercio informal y expuestas a los ataques como los que están ocurriendo en San Salvador, la situación económica no mejoró en 2025 y menos en este año 2026.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...