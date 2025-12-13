“No hay políticas públicas sociales, solo le dan palo”: Francisco Lira

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Sobre la intensificación de los decomisos de la mercadería a los vendedores informales del Centro de San Salvador, el diputado de ARENA, Francisco Lira, señaló que no hay políticas públicas sociales y la falta de empleo, son los causantes de que las personas con necesidad de llevar el sustento a sus hogares, se tomen las calles.

En redes sociales se ha montado una campaña para criminalizar a los vendedores informales que se ubican en el corazón de la capital; las intenciones de estas páginas progobiernos es que los vendedores por cuenta propia no utilicen los espacios públicos, ya que fueron “rescatados” y “revitalizados”. Los vendedores consultados por este medio señalan que lo hacen por necesidad de llevar el sustento, esto ante la falta de empleos y la inexistencia de soluciones viables por parte de las autoridades involucradas.

Sobre el tema, el diputado de ARENA, Francisco Lira, señaló que “es una lástima” que el Gobierno no les brinde oportunidades a los comerciantes por cuenta propia. La Alcaldía de San Salvador Centro, en el proceso de “diálogo”, les ofreció el Mercado Hula Hula a los vendedores informarles, pero por una cuota mensual, muchos comerciantes no pudieron costearlos, algunos comerciantes incluso no fueron invitados a esas reuniones; en su mayoría solo los que tenían puestos en las calles, pero no los ambulantes, según lo cuentan los mismos vendedores.

Francisco Lira, recordó que en el Gobierno de Bukele la pobreza extrema ha aumentado casi en 22 mil personas. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2024, publicada hace un par de meses por el Banco Central de Reserva (BCR), señala que 21 mil 355 salvadoreños se unieron a la población en extrema pobreza. Con ello, suman 610.272 personas en pobreza extrema.

A juicio de Lira, esto se da porque “no hay políticas públicas sociales, no hay políticas públicas de apoyar al comerciante, al final de cuentas, solo le dan palo”. Comerciantes también denunciaron que agentes del CAM las han agredido físicamente cuando “luchan” para evitar que su mercadería sea decomisada.

“Ellos (los vendedores ambulantes) están ahí porque tienen necesidad de llevar el pan de cada día a sus familias, no es por capricho que lo están haciendo, ustedes deberían de hacer una acción en apoyar a los micro pequeños comerciantes de este país, porque el 79% no tiene un lugar físico donde puede comercializar y esto lo lleva a estar en la calle”, sintetizó Francisco Lira.

El legislador reiteró que el Gobierno prometió que la pobreza iba a disminuir, pero “al final de cuentas la pobreza ha aumentado” en el periodo que lleva el Gobierno y la Alcaldía de San Salvador, “por eso es importante que mediten que Nuevas Ideas solo utilizó al pueblo salvadoreño para perpetuarse en el poder y ahora lo quieren marginar, atacar y no brindarles las oportunidades de empleo que tanto ustedes prometieron en las campañas electorales”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...