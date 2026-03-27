Nuevas Ideas rechaza aumentar penas a funcionarios corruptos

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nuevas Ideas rechazó sus votos para estudiar una propuesta del diputado de ARENA, Francisco Lira, para reformar el Código Penal y aumentar la pena de prisión a los corruptos.

“Dicen que ahora se va a determinar quiénes son hombres y quienes son cobardes, les propongo que se le dé ingreso a una iniciativa de ley para reformar el Código Penal en sus artículos 325, 330, 333 para aumentar la pena a 60 a los corruptos. Tengamos el valor de denunciar a sus corruptos”, comentó Lira durante el pleno.

La propuesta surgió cuando se discutía la ratificación a la reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua en los casos de homicidios, violaciones y terrorismo. “Aquí está la iniciativa, quiénes serán los cobardes y quiénes van a pasar a la historia este día al decir: NO a aumentar una pena drástica a todos estos funcionarios que están dejando sin sueños a los salvadoreños”, dijo.

“Vamos a ver quién tiene los pantalones puestos para votar para que las penas de los corruptos sean iguales a las penas de los terroristas”, externó Lira.

En el decreto, el legislador planteó que “no es aceptable que, mientras el Estado combate con determinación el terrorismo en las calles, se mantenga una brecha de tibieza legal frente al ‘terrorismo de cuello blanco’: la corrupción”.

En ese sentido, señaló que es necesario elevar las penas de los delitos de corrupción para equipararlas a las de las agrupaciones ilícitas, garantizando que los funcionarios que traicionan la confianza del pueblo “reciban castigos severos, de cumplimiento prolongado y en condiciones de aislamiento, asegurando que el patrimonio del Estado sea protegido con la misma fuerza con la que se protege la vida de los ciudadanos”.

La propuesta de reforma al Código Penal es para aumentar las penas de los delitos relacionados a corrupción. Peculado (Art. 325): Quien se apropie de bienes o fondos públicos enfrentará de 20 a 30 años de prisión. Si el monto supera los 100 mil dólares o afecta programas sociales y de seguridad, la pena se incrementará en un tercio y se aplicará inhabilitación absoluta del cargo por el doble del tiempo.

Cohecho propio (Art. 330): Solicitar o recibir sobornos para incumplir deberes será castigado con 15 a 25 años de cárcel, además de la inhabilitación del cargo por igual período. Enriquecimiento ilícito (Art. 333): El incremento patrimonial injustificado conllevará 20 a 30 años de prisión. Si proviene de fondos destinados a emergencias o seguridad del Estado, la sanción subirá a 30 a 45 años.

Los condenados cumplirían sus penas en pabellones de aislamiento, bajo las reglas de concurso real de delitos. Las penas podrán acumularse hasta un máximo de 60 años de prisión. Sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos, por lo que a la iniciativa no se le dio trámite.

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