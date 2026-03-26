Asamblea prorroga nuevamente el régimen de excepción

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó esta tarde la 49 prórroga al régimen de excepción. Este viernes 27 de marzo, se cumplen 4 años de haberse implementado.

Es de recordar que el 27 de marzo tras un repunte en los homicidios, el Gobierno le pidió a la Asamblea Legislativa que aprobara un estado de excepción para “combatir a las pandillas frontalmente”.

Con la aprobación del régimen de excepción, organizaciones nacionales e internacionales han documentado graves violaciones a derechos humanos, desde detenciones arbitrarias, palizas, torturas, abusos de poder, negligencias e incluso muertes dentro de los centros penales.

El régimen estará vigente desde el 1 de abril hasta el 30 del mismo mes. La medida fue aprobada con 57 votos, 1 en contra (Claudia Ortiz de VAMOS) y 2 ausencias (Marcela Villatoro y Francisco Lira de ARENA).

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