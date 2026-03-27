Asamblea ratifica cadena perpetua para casos de homicidios, violaciones y terrorismo

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa ratificó este jueves la reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua en los casos de homicidios, violaciones y terrorismo.

La ratificación y las demás leyes secundarias fueron estudiadas por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa; en la mesa de trabajo se citó y escuchó al ministro de seguridad, Gustavo Villatoro; al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, y a Alejandro Quinteros y Fernando Marroquín, presidente de la Sala de lo Penal y magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, respectivamente.

Con la reforma constitucional también se aprobaron reformas a cuatro normativas secundarias para hacer efectiva la cadena perpetua: el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil.

En el Código Penal se propone reformar 10 artículos, entre ellos el 128, 129, 158, 159 y 162 para imponer la prisión perpetua en delitos como homicidio simple y agravado, así como violación, violación en menor o incapaz y agresión sexual agravada.

Además, se incorporan nuevos artículos. El 85-A, que establece que, en casos de prisión perpetua, podrá otorgarse libertad controlada una vez cumplido el plazo definido según el delito. Los artículos 92-B y 92-C regulan la revisión de la pena: esta será obligatoria tras 25 años si el delito fue cometido por un menor, 30 años si es un solo delito, 35 en caso de cometer varios delitos y 40 cuando exista agravante o extrema gravedad. También se añade el artículo 344-A que establece prisión perpetua para miembros de organizaciones terroristas, como las pandillas.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que la decisión de aprobar estas enmiendas responde a una “postura firme” del Estado para enfrentar con mayor severidad delitos como la violación, el homicidio y el terrorismo.

Castro señaló que existen sectores que intentan “confundir” a la población generando dudas sobre el alcance de las modificaciones a la ley. Agregó que, mientras algunos plantean debatir cómo reducir la dureza de las penas, la mayoría de salvadoreños respalda medidas más estrictas contra quienes cometen este tipo de delitos.

Además, manifestó que la cadena perpetua es una respuesta necesaria para evitar la reincidencia, al afirmar que en el pasado personas condenadas por delitos graves recuperaban su libertad y volvían a delinquir.

Sin embargo, la reforma plantea la obligación de que todo condenado a cadena perpetua sea sometido a una revisión de su pena luego de haber transcurrido entre 25 a 40 años, dependiendo del tipo de imputado, delito y gravedad.

En caso de mostrar un cambio en su conducta podía concedérsele una “libertad controlada”; por lo que es falso lo que dice el oficialismo, que los homicidas, violadores y terroristas estarían “presos de por vida”; eso sí, es de aclarar que, en esa revisión de pena, en caso de no mostrar un cambio; seguiría guardando prisión hasta una nueva revisión en 5 años.

Los legisladores hicieron un par de cambios en la instancia legislativa: en la reforma al Código Penal el artículo 66 incorpora un inciso final, para que los cómplices en delitos sancionados con prisión perpetua reciban la misma pena que los autores.

Por su parte, el artículo 68 dispone que, en los delitos tentados cuya sanción sea prisión perpetua, la pena se fijará desde la mitad del plazo hasta el periodo previsto para la primera revisión de dicha condena.

Además, modificaron el periodo de entrada en vigencia para que estas entren a 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, informó a los medios que iba a acompañar la ratificación de la reforma constitucional sobre la cadena perpetua. Aseguró que consultó esta decisión con las bases del partido, las cuales se mostraron de acuerdo.

“La decisión mía como diputada era acompañar, el partido dijo que estaba de acuerdo en este tema y que era una forma de aclararle a la población que nosotros no pretendemos dejar libre a ningún violador o pandillero”, dijo.

Mientras que la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, mencionó que el tema de la cadena perpetua se ha utilizado con el propósito de desviar la atención de otros temas relevantes.

“Aquí la noticia relevante no es que se autorice la cadena perpetua. Pongamos la atención en lo que es importante: la verdadera noticia relevante es que hace unas semanas un grupo de especialistas en derecho internacional emitieron un informe muy documentado en el cual se señalaba algunos casos importantes que dejan entrever que El Salvador podría haber cometido crímenes contra la humanidad”, señaló.

Hace unas semanas, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó ante organismo de la OEA y las Naciones Unidas un informe sobre posibles delitos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno, en el marco del régimen de excepción. Este informe fue fuertemente criticado y desacreditado.

Al momento de la votación, el oficialismo y aliados votaron a favor; Marcela Villatoro, de ARENA, votó a favor; su colega, Francisco Lira, se abstuvo de votar y Claudia Ortiz, de VAMOS, votó en contra.

Durante la votación, el diputado de ARENA, Francisco Lira sostuvo en el pleno un cartel con la frase: “A favor de la pena, pero sin torcer la Constitución”.

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