OIT discute casos sobre violaciones a la libertad sindical en El Salvador

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Durante la 355ª reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se discutió el caso activo 3472 sobre El Salvador, donde la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) denunció una serie de violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva.

La queja figura en siete comunicaciones de fechas 13 de septiembre de 2023, 10 de junio y 7 de agosto de 2024, así como 8, 10 y 17 de febrero y 13 de junio de 2025, remitidas por la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FSTS), la CNTS y otros sindicatos.

Entre los casos que se incluyen en la queja está el rompimiento de la negociación colectiva en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el posterior despido de los dirigentes de los sindicatos de SIPROMOP, SIETMOP y SITMOP.

Además, el despido de los representantes del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SITMSPAS), del Sindicato General de Profesionales Técnicos y Auxiliares de Enfermería del Ministerio de Salud de El Salvador (SIGPTEES) y del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud

(SITRASALUD), debido a una conferencia de prensa frente a las oficinas del Ministerio de Salud para denunciar de manera pacífica el atraso en los pagos de nocturnidades y vacaciones.

Después de este evento, diez dirigentes del SITMSPAS, incluida su secretaria general, Rosa América Osegueda de Orellana; dos dirigentes del SIGPTEES, incluido su secretario general, Arístides Pérez Lozano, y dos dirigentes del SITRASALUD, incluida su secretaria general, Ana Silvia Navarrete, fueron suspendidos de sus trabajos con procesos administrativos de despido por el Ministerio de Salud.

Asimismo, las organizaciones querellantes alegan, que el 12 de junio de 2023, la alcaldía de Soyapango llevó a cabo despidos masivos, arbitrarios e injustificados, que pretendió justificar como supresiones de puestos; dichos despidos incluyeron a nueve miembros de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango (SITMUSOY), incluido el secretario general, Ángel Danilo Mejía Rivas.

El Comité lamentó que el gobierno no haya respondido a los alegatos, pese a que en reiteradas ocasiones se le instó, incluso mediante un llamamiento urgente; por ello, pidió que tome las medidas necesarias para que se lleve a cabo de inmediato una investigación independiente sobre los hechos relacionados con las 11 organizaciones sindicales y, en caso de comprobarse su veracidad, se tomen las medidas de reparación correspondientes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...