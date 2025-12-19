Francisco Lira señala que el presupuesto 2026 centraliza el poder

Compartir

El diputado de ARENA, Francisco Lira, informó que su partido, no acompañó la votación para aprobar el Presupuesto General del Estado 2026 ya que este, centraliza el poder y debilita el control institucional.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales para el Ejercicio Fiscal 2026, así como el Proyecto de Ley de Salarios. El presupuesto será de $10,555.6 un aumento de $892.6 millones respecto al de 2025.

“No acompañaremos esta votación porque este presupuesto mantiene la centralización del poder, debilita el control institucional y continúa endeudando al país sin resultados claros. No lo acompañamos porque la ejecución presupuestaria nunca se completa y, cuando se ejecuta, no existe transparencia ni una rendición de cuentas clara”, comentó el diputado de Francisco Lira.

“Nos preocupa, además, que mientras a la población se le pide sacrificio, se aumenten los recursos destinados a Casa Presidencial, reflejando prioridades políticas y no sociales. Por estas razones, no acompañar esta votación es un acto de coherencia y responsabilidad”, destacó Lira.

