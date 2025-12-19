Nuevas Ideas mintió tras asegurar que reforma constitucional sobre CSJ: Marcela Villatoro

Compartir

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, catalogó de mentirosos a los diputados de Nuevas Ideas tras asegurar que la reforma al artículo 172 de la Cn. no iba a disminuir el presupuesto del Órgano Judicial.

La reforma es para eliminar la disposición que establece otorgar no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la Corte Suprema de Justicia para su presupuesto.

Villatoro sostuvo que el martes, cuando se discutía el tema, varios diputados de Nuevas Ideas defendieron la reforma constitucional y aseguraron que no se iba a disminuir ni aumentar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia.

“Por sus obras y sus actos los conoceréis, al día siguiente, le estaban quitando $164 millones a la Corte Suprema de Justicia y les dije: quiero ver ese presupuesto cuando venga y sea aprobado, que se los voy a decir en su cara y con esta gran sonrisa me siento satisfecha de demostrarle al pueblo salvadoreño que (los diputados de Nuevas Ideas) son unos mentirosos, engañaron a la gente con una reforma constitucional”.

Tras la reforma, fue Hacienda quien pidió a la Asamblea recortar el presupuesto del Órgano Judicial por $164 millones, para pasarlos a diversas instituciones del Estado. Este recorte “tan alto” de presupuesto afectaría a muchos empleados de la Corte Suprema de Justicia, comentó Marcela Villatoro.

Según la parlamentaria “van a haber despidos, mora judicial, retardos, y tantas cosas” todo porque las reformas se aprobaron con dispensa de trámite.

“Usted, salvadoreño usuario del Órgano Judicial, y usted empleado de la Corte Suprema de Justicia, cuando le llegue su despido o cuando tenga retardación de justicia, no se olvide de quienes presentaron esa propuesta de reducir el presupuesto a la Corte Suprema de Justicia”, concluyó.

