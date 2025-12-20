“Por sus obras y sus actos los conoceréis…”: Marcela Villatoro

Compartir

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, manifestó que los recortes al Órgano Judicial se traducirán en despidos, mora judicial, retardos, “y tantas cosas más” que afectará a la población usuaria y a empleados de la misma Corte.

Es de recordar que una de las reformas aprobadas a la Carta Magna fue modificar el artículo 172, para eliminar la disposición que establece no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la Corte Suprema de Justicia para su presupuesto.

Villatoro sostuvo que el martes, cuando se discutía el tema, varios diputados de Nuevas Ideas defendieron la reforma constitucional y aseguraron que no se iba a disminuir ni aumentar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, fue Alexia Rivas, una de las diputadas quien dijo que “no se está planteando ni un aumento ni tampoco una disminución”. La legisladora Elisa Rosales también aseguró que con la reforma “no estamos disminuyendo y no estamos aumentando nada”, el legislador Walter Coto también afirmó lo mismo. El cuarto legislador fue Giovanny Zaldaña: “no se trata de si le vamos a dar menos o si le vamos a dar más”, dijo.

“Por sus obras y sus actos los conoceréis, al día siguiente, le estaban quitando $164 millones a la Corte Suprema de Justicia y les dije: quiero ver ese presupuesto cuando venga y sea aprobado, que se los voy a decir en su cara y con esta gran sonrisa me siento satisfecha de demostrarle al pueblo salvadoreño que (los diputados de Nuevas Ideas) son unos mentirosos, engañaron a la gente con una reforma constitucional y confirmaron que solo querían engañarlos, así es que vengo a restregárselos en la cara porque yo se los había cantado y resultó en efecto lo que dije”.

Tras la reforma, el Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea recortar el presupuesto del Órgano Judicial por $164 millones, para pasarlos a diversas instituciones del Estado. Este recorte “tan alto” de presupuesto afectará a muchos empleados de la Corte Suprema de Justicia, comentó Marcela Villatoro.

Según la parlamentaria “van a haber despidos, mora judicial, retardos, y tantas cosas” todo porque las reformas se aprobaron con dispensa de trámite. “Usted, salvadoreño, usuario del Órgano Judicial, y usted empleado de la Corte Suprema de Justicia, cuando le llegue su despido o cuando tenga retardación de justicia, no se olvide de quienes presentaron esa propuesta de reducir el presupuesto a la Corte Suprema de Justicia. Acuérdese de las caritas y de la colita que hicieron ahí, el showcito que se echaron ese día, y ya saben a quién echarle la culpa”.

La legisladora espera que el presupuesto 2026 se cumpla, se vuelva transparente y que realmente esté financiado, ya que, a lo largo del año, se piden modificaciones al presupuesto para inyectar recursos para “obligaciones generales del Estado”, que al final de cuentas es “gasto corriente”.

