Nuevas Ideas negó sus votos para exonerar IVA a canasta básica por un año

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, propuso el estudio de dos propuestas: para exonerar pago de IVA a canasta básica durante un año y para que el Estado priorice la contratación de salvadoreños. Sin embargo, Nuevas Ideas rechazó la petición.

La primera para exonerar pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica durante un año y la segunda, fue la ley de protección de profesionales para que el Estado priorice la contratación de salvadoreños.

“La Asamblea Legislativa es la única que puede apoyar en ese sentido para aliviar los bolsillos de los salvadoreños, así como le alivió el bolsillo a ciertas personas la semana pasada cuando le quitó el impuesto al whisky, al gin y entre otros licores, pues también es el momento para quitarle el impuesto a algo que no es para los bolitos, sino para el beneficio de toda la población salvadoreña en general”, comentó Villatoro.

Entre los productos que podrían estar libres de IVA serían los granos básicos, la leche, las harinas, los huevos, la proteína animal, las verduras, los vegetales, las hortalizas, entre otros por un plazo de un año.

La segunda pieza de correspondencia de la diputada Villatoro es el sentido para priorizar la profesionalización de los salvadoreños. Villatoro expresó que la gente necesita trabajo, “los salvadoreños somos buenos, trabajadores y luchadores, entonces hay que darle las herramientas para que puedan desempeñarse en su país”.

Villatoro pidió el acompañamiento de los demás legisladores para estudiar la propuesta; sin embargo, Nuevas Ideas y aliados no votaron; por lo que la pieza no fue ingresada para su estudio.

