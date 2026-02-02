“No me van a callar”, dice Marcela Villatoro ante fallo de Cámara

Compartir

Redacción Nacionales

@Diario Co Latino

“No la van a callar”, así fue la respuesta de la diputada opositora, Marcela Villatoro, en respuesta a la la resolución de la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia que revocó a finales de la semana pasada las medidas de protección que un juzgado de familia había otorgado a favor de la diputada de oposición Marcela Villatoro, en contra del pro oficialista Romeo Auerbach.

“Cuando una jueza que fue valiente y decidió juzgar conforme a derecho, sale otro agresor de mujeres condenado a vilipendiar a la jueza, a decir que iban a llevar gente para darle vuelta al proceso y amenazaron públicamente al sistema judicial”, manifestó la diputada Villatoro en sus redes sociales en referencia a expresiones de Auerbach, que adelantaba lo que sucedería ante una apelación.

“Una llamadita de allá arriba y cambiaron la resolución”, manifestó la diputada Villatoro

La Cámara Especializada argumentó que el Juzgado Especializado Primero de Instrucción que favoreció a la diputada Villatoro, en su resolución del 19 de enero, no justificó cómo los mensajes que Ahuerbach emitidos en sus redes sociales “han impedido a ellan (diputada Villatoro) ejercer su cargo ni la necesidad inmediata de la protección”.

No obstante, el juzgado, en su resolución a favor de Villatoro argumentó: “Han sido adjuntadas por la denunciante una diversidad de capturas de pantalla en las que puede leerse de la cuenta que ha sido señalada por la denunciante como la cuenta principal del señor Romeo Alexander Auerbach Flore, frases como: “cochinada arenera”, “cosita seria”, “chambrosa”, “lacra”. Además, en tales publicaciones puede observarse como con la imagen de la denunciante se hacen los conocidos “memes”, en los que agrega frases como: “que cosa más fea”, “chihuahua”, con emoji de perrito”, entre otras.

Para el Juzgado Primero de Sentencia “Tales expresiones y recursos gráficos no constituyen simples opiniones políticas o críticas legítimas, sino que operan como mecanismos de ridiculización, cosificación y deshumanización, reforzando estereotipos de género y recurriendo a la burla sobre la apariencia, edad o supuesta inferioridad de la denunciante, elementos comúnmente utilizados para desacreditar a las mujeres en la vida política”.

En consecuencia, dijo el Juzgado “Estas conductas no solo lesionan derechos individuales, sino que generan un efecto inhibidor en la participación política de las mujeres, reproduciendo patrones estructurales de exclusión y desigualdad propios de la violencia política en contra de la mujer”.

“Por lo anterior se advierte, con suficiente claridad, una probable existencia de violencia psicológica, simbólica, digital y mediática, ejercida de forma reiterada, sistemática y pública contra una mujer basada en su condición de mujer y agravada por su error político y su exposición pública”, argumentó el Juzgada, pero que la Cámara Especializada para una vida de Violencia resta importancia, y deja desamparada a la diputada Villatoro.

La diputado de oposición recordó que un caso similar, la diputada AlexiaRivas ha logrado la condena con prisión a personajes que le han hecho lo mismo que a mi, ahí la cámara dijo que si porque es diputada de Nuevas Ideas”.

“Yo no voy a parar, detrás de mi hay miles de mujeres que diariamente son amenazas, ridiculizadas, maltratadas e incluso a sus familias”, advirtió la diputada Villatoro, al tiempo que pidió “justicia pareja para todos”.

La justicia no debe tener tintes políticos y un juez debe ejercer basado en ley, no debe tener miedo a presiones ni mucho menos dar resoluciones por una llamada, manifestó la diutada Villatoro, en referencia a la jueza que revocó la resolución que la favorecía.

“La justicia tarda pero llega y tampoco olvida, porque el día les llega”, advirtió.

