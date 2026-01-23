Villatoro pide valorar las pruebas de acoso de su agresor y mantener medidas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, informó que su agresor apeló a las medidas cautelares a su favor, brindadas por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

Es de recordar que la diputada informó que, a inicios de la semana, el juzgado en cuestión le otorgó medidas cautelares a su favor en un caso de acoso en redes sociales.

“Les quiero dar la noticia que el día de ayer (lunes) tuve resultado favorable en un caso de acoso en redes sociales sobre un señor que estaba ejerciendo violencia contra la mujer hacia mí, obtuve medidas cautelares en un Tribunal de Sentencia de San Salvador”, informó la legisladora en redes sociales.

“Este abusador tiene prohibido referirse a mí, a mi familia, publicar contenido sobre nosotros e incluso hacer mención de mi persona”, informó la legisladora. La funcionaria sostuvo que por respeto al proceso legal no iba a mencionar el nombre del abusador. Sin embargo, en las últimas horas lo etiquetó en redes sociales ya que, aparentemente, el procesado apeló y se seguía refiriendo a la diputada cuando ya el Tribunal se lo había prohibido.

“El agresor Romeo Auerbach apeló contra la resolución del juzgado de una vida libre de violencia, no habían pasado ni 24 horas cuando en la mañana ya estaba haciendo chiste en La Tribu (programa radial) y en la noche subiendo tuits en esta red social haciendo alusión a mi persona”, comentó Villatoro en sus redes sociales.

La legisladora espera que la sede judicial “tome todos los más de 100 mensajes, entrevistas, tuits y testigos sobre el acoso que este personaje ha ejercido sobre mi persona y mantenga las medidas”.

De lo contrario, expuso, “va a dejar en claro que la justicia no es para quienes no piensan conforme al Gobierno a pesar de ser claramente una persona que ejerce violencia contra la mujer en reiteradas ocasiones, y no solo contra mí, lo hace con toda mujer que no piense como él”.

Romeo Auerbach fue diputado por Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y aliado del Gobierno; ahora, sigue en el espectro público con entrevistas y refiriéndose a temas nacionales, hablando a favor del oficialismo.

