Villatoro denuncia apelación de su agresor y pide mantener medidas por acoso

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, informó que su agresor apeló a las medidas cautelares brindadas por el Juzgado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres a su favor.

Es de recordar que la diputada informó que, a inicios de la semana, el juzgado en cuestión le otorgó medidas cautelares a su favor en un caso de acoso en redes sociales.

El sujeto “abusador” tenía prohibido referirse a ella, a su familia, publicar contenido sobre ellos e incluso hacer mención de su persona, informó la legisladora.

La funcionaria sostuvo que por respeto al proceso legal no iba a mencionar el nombre del abusador. Sin embargo, en las últimas horas lo etiquetó en redes sociales, ya que aparentemente, el procesado apeló y se seguía refiriendo a la diputada cuando ya el tribunal se lo había prohibido.

“El agresor Romeo Auerbach apeló contra la resolución del juzgado de una vida libre de violencia, no habían pasado ni 24 horas cuando en la mañana ya estaba haciendo chiste en La Tribu (programa radial) y en la noche subiendo tuits en esta red social haciendo alusión a mi persona”, comentó Villatoro en sus redes sociales.

La legisladora espera que la sede judicial “tome todos los más de 100 mensajes, entrevistas, tuits y testigos sobre el acoso que este personaje ha ejercido sobre mi persona y mantenga las medidas”.

Romeo Auerbach fue diputado por Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y aliado del Gobierno; ahora, sigue en el espectro público con entrevistas y refiriéndose a temas nacionales, hablando a favor del Gobierno.

