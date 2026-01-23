Afectados de COSAVI continúan exigiendo devolución de sus ahorros

Compartir

Representantes y afectados del fraude de COSAVI de R.L. se manifestaron este jueves frente a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para exigir respuestas por los ahorros retenidos por dicha institución, a dos años del desfalco hecho público en 2024.

Para los afectados, hay una clara “falta de voluntad” de parte de las instituciones correspondientes para resolver la problemática; de hecho, no se ha podido entablar una mesa de diálogo propuesta por quienes no quieren dar por perdidos sus ahorros.

Juan José Ortiz, vocero de los afectados, dijo en declaraciones a la prensa que el 30 de enero se cumplen tres meses del último anuncio de las instituciones públicas sobre la devolución del dinero y no se ha hecho efectivo.

“Realmente es vergonzoso que el Gobierno se jacte, se vanaglorie de que ha impulsado una medida económica (Quincena 25) para favorecer a los sectores más vulnerables y los afectados de COSAVI llevamos dos años y no se nos resuelve absolutamente nada. Con el agravante de que el salario 25 sale del impuesto de todos los salvadoreños”, dijo

Ortiz agregó que, en su caso, están pidiendo que se les entregue dinero de sus ahorros, “no le estamos pidiendo al Gobierno que nos regale una quincena”. También señaló que el Gobierno mantiene “secuestrada” a la cooperativa, a través de la SSF.

Julio Flores, uno de los afectados, dijo que son aproximadamente 3 millones y medio de dólares los que ingresan a la Cooperativa por préstamos, los cuales están siendo administrados por la SSF. “Lastimosamente, ese dinero no sabemos para qué lo están usando”, señaló.

Según los manifestantes, son más de 4 mil personas quienes continúan siendo afectadas por no poder acceder a sus ahorros y, según la información oficial, el fraude asciende a $35 millones.

En mayo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que investigaba a al menos 32 personas por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. A la fecha, no hay información sobre el avance de las investigaciones.

