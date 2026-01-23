Asamblea aprueba exoneración fiscal a donativo de atún

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó exonerar de impuestos la donación de 100 mil latas de atún que hará la empresa ecuatoriana Eurofish, S.A. al Gobierno de El Salvador para programas sociales.

EUROFISH, S.A. suscribió un memorándum de entendimiento con el Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Según el decreto legislativo, se entregará, en calidad de donación, 100 mil latas de atún.

La normativa busca la exoneración al MAG del pago de todo tipo de impuestos, incluyendo los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), tarifas por servicios marítimos y portuarios, costos de bodegaje y manejo sobre la importación que pudieran causarse.

El decreto aprobado señala que la exoneración concedida es sin perjuicio de la vigilancia y control que deberá ejercer el Ministerio de Hacienda por medio de su Dirección General de Aduana y de la Dirección General de Impuestos Internos, así como otras instituciones implicadas en el proceso.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, como receptor de la donación, deberá, además, coordinar el almacenamiento, distribución y uso de esta; “por lo que es procedente la respectiva exoneración de impuestos que pueda causar la introducción al país del referido donativo”, se pide en el decreto.

Según su página web, Eurofish es una compañía dedicada al procesamiento de atún desde 1999. Actualmente, se posiciona como una de las mayores exportadoras del sector y amplía su oferta con subproductos pesqueros, como alimentos para mascotas.

El decreto en cuestión no detalla información sobre las condiciones del acuerdo entre la empresa y CENDEPESCA, tampoco hacia qué rubro, programa, proyecto o grupo poblacional específico va dirigido.

