Denuncian falta de transparencia en venta de cartera de COSAVI 

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Saúl Méndez

Colaborador

Los afectados por el desfalco de cerca de 35 millones de dólares y la posterior intervención de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi de R.L.) denunciaron que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) vendió una cartera de préstamos de la entidad por aproximadamente 20.2 millones de dólares a la empresa privada Hencorp Valores, dedicada a la compra y venta de títulos valores.

Juan José Ortiz, representante de los afectados, afirmó que hasta la fecha no han recibido información oficial por parte de la superintendenta, Evelyn Gracias. Por ello, exigen conocer los detalles de la transacción.

“En primer lugar, desconocemos quién autorizó dicha transacción. Los dueños de la cooperativa seguimos siendo nosotros, los asociados, y no hemos aprobado la venta de ninguna cartera de préstamos”, enfatizó.

Los afectados recordaron que la cooperativa se encuentra intervenida y, en ese contexto, cuestionaron que se estén vendiendo activos mientras a gran parte de los socios no se les ha devuelto sus ahorros.

Durante una concentración pacífica realizada frente a la sede de la SSF el pasado martes, exigieron a la institución que brinde una conferencia de prensa para explicar quién autorizó la venta; sin embargo, no fueron recibidos.

Asimismo, señalaron que desde el 8 de mayo de 2024 se ha informado sobre la existencia de 230 millones de dólares en activos, pero desconocen a qué cartera corresponden los activos vendidos. No obstante, sospechan que podría tratarse de la deuda de las municipalidades, la cual asciende a 9.1 millones de dólares al 31 de diciembre de 2025, según el informe de endeudamiento municipal del Ministerio de Hacienda correspondiente a ese año.

El informe de endeudamiento municipal 2024 reportó un saldo de deuda de 10,767,100 dólares de las municipalidades con Cosavi; sin embargo, también registró una amortización de 12.1 millones de dólares (12,101,800) aplicada a dicha deuda.

“Se ha especulado que podría tratarse de la cartera de deuda de las municipalidades con COSAVI, pero hasta hoy no existe certeza. Tampoco sabemos cuál era el valor original de esa cartera ni cuánto se ha perdido en la operación, considerando que Hencorp, como empresa, no compraría al mismo precio nominal. Es muy probable que haya existido una pérdida”, explicó Ortiz.

“Se ha hecho público que la cartera fue vendida por 20.2 millones de dólares. Sin embargo, seguimos sin saber qué cartera específica se vendió, quién autorizó la operación, si fue la Superintendencia sin consentimiento de los asociados o el juez especializado que lleva la causa penal. No tenemos absolutamente ninguna información al respecto”, manifestó.

Ortiz también planteó otro punto clave: “Si la cartera se vendió en 20.2 millones, tampoco sabemos si ese dinero ha ingresado a las arcas de COSAVI. ¿Qué piensa hacer la Superintendencia con esos fondos, considerando que durante dos años ha administrado la cooperativa de manera que consideramos abusiva, arbitraria e ilegal?”, cuestionó.

“Para dimensionar el monto: 20.2 millones de dólares alcanzarían para devolver ahorros de 100 mil dólares a 200 personas; de 200 mil dólares a 100 personas; de 300 mil dólares a 67 personas; o de 400 mil dólares a 50 personas. Es decir, el dinero existe. Lo que no sabemos es dónde está: si ha ingresado al Ministerio de Hacienda o a COSAVI, ni qué uso se le dará”, expresó.

“Ya no hay excusas para seguir retrasando anuncios, señora Evelyn Gracias. Exigimos categóricamente que se inicie el proceso de devolución de los certificados de aportación”, denunciaron.

Los afectados del caso COSAVI afirmaron que existe un aparato de comunicación que ha sostenido que se han devuelto ahorros a socios con certificados de hasta 80 mil dólares; sin embargo, advirtieron que hay socios con certificados de 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares a quienes no se les ha entregado ni siquiera un monto mínimo.

“No podemos seguir tolerando lo que consideramos una estrategia publicitaria engañosa para hacer creer al país que el caso COSAVI se está resolviendo, especialmente en un contexto preelectoral”, denunciaron.

Reiteraron que con esos 20.2 millones de dólares se podría devolver el dinero a cientos de afectados e incluso cubrir todos los certificados de aportación menores a 25 mil dólares. Por ello, exigen respuestas claras.

“Hoy mismo se está desarrollando un taller dentro de las instalaciones, al cual se ha permitido el ingreso de muchas personas. Sin embargo, cuando nosotros llegamos, nuevamente se nos cerraron los portones y no se nos atendió, en lo que consideramos otra muestra de trato irrespetuoso”, concluyeron.

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