Iglesia salvadoreña mantiene apoyo al Papa León XIV 

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Saúl Méndez

Colaborador

La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) expresó recientemente su respaldo al Papa León XIV en medio de tensiones globales, sobre todo por los ataques del presidente Donald Trump, y el contexto internacional marcado por conflictos armados, y que el Santo Padre ha hecho urgentes a la paz.

«El papa es débil y terrible en asuntos de política exterior», dijo Trump ante la condena del Papa a los ataques a Irán, y hacer un llamado a la paz.

“En un mundo herido por la prepotencia, los pueblos tienen hambre y sed de justicia. Hay que valorar a quien cree en la paz y atreverse a políticas contracorriente, con el bien común en el centro. Urge el coraje de visiones nuevas y de un pacto educativo que dé a los jóvenes espacio y confianza”, escribió en los últimos días el sumo pontífice.

Las tensiones globales han llevado al Papa, durante su reciente gira por África, a advertir que el mundo “está siendo devastado por un puñado de tiranos” y a alertar sobre las “tentaciones neocoloniales” de las grandes potencias.

En El Salvador, los obispos, junto a sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, expresaron su plena adhesión, total solidaridad y profunda cercanía al Papa León XIV, en lo que consideran un “intenso trabajo por la paz”. Señalaron que el mundo atraviesa un momento crucial de gran tensión, en el que los “ídolos del poder, el dinero y la violencia” amenazan a la humanidad con una destrucción de grandes proporciones, que afectaría especialmente a los sectores más pobres y vulnerables.

La CEDES expresó esta postura el pasado 15 de abril. En su pronunciamiento, afirmó que el Papa, fiel a su misión como pastor universal, ha alzado valientemente su voz en defensa de la paz, la dignidad humana y la justicia, así como en favor de los pueblos que sufren y de las víctimas inocentes.

“Alguien debe alzar la voz. Seguiré hablando claro contra la guerra. Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas”, declaró el pontífice en un contexto internacional marcado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Asimismo, ha señalado que “la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino mediante un diálogo razonable, auténtico y responsable”. Hizo un llamado a las partes implicadas a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que alcance un punto irreparable (Ángelus, 1 de marzo de 2026).

“Reiteramos nuestro acompañamiento a Su Santidad, el Papa León XIV, en su incansable trabajo por la paz. Lo hacemos con total adhesión, absoluta fidelidad y profunda cercanía, con nuestra solidaridad y compromiso, y sobre todo con nuestra oración”, expresó la CEDES. Añadió que el pasado 11 de abril participaron en una jornada de oración por la paz y que continuarán haciéndolo de manera constante.

“Oramos continuamente por Su Santidad, el Papa León XIV. Que, por intercesión de Santa María Reina de la Paz y San Óscar Romero, Dios le asista siempre con su Espíritu Santo para que su voz sea escuchada y su labor por la paz dé fruto. Que cese la guerra y que todas las personas, sin importar su condición social o económica, sean respetadas y dignificadas para que puedan vivir en paz”, concluyó.

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