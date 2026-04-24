Reactivación de minería pondría en riesgo los ríos Tamulasco, Gualsinga y Sumpul

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Saúl Méndez

Colaborador

La Sociedad Civil Organizada de Chalatenango advirtió que una de las principales consecuencias de la minería metálica es la contaminación de los principales afluentes de agua del país. La organización señaló que existe una creciente preocupación en el departamento, debido a que sus ríos son esenciales para la vida de la población chalateca.

Miriam Alas, representante de la sociedad civil de Chalatenango, alertó que entre los ríos en riesgo se encuentran el Tamulasco, que abastece de agua potable a numerosas comunidades; el Gualsinga, un afluente de carácter comunitario del que dependen muchas familias; y el río Sumpul, al que la población resguarda con especial cuidado por su valor histórico.

“La minería metálica amenaza con dañar y contaminar todos estos ríos; es decir, el agua que consideramos de la mayor pureza posible. Además, debemos tomar en cuenta que el recurso hídrico es cada vez más escaso: los nacimientos se están secando y hemos tenido que recurrir a la perforación de pozos para obtener agua subterránea. Con la contaminación que genera esta actividad, ni siquiera esa alternativa sería viable”, denunció Alas.

La organización también advirtió que otra de las principales afectaciones se reflejaría en la salud pública. “El agua es esencial para la vida, y en torno a ella gira la existencia humana. Si no contamos con agua apta para el consumo, la salud de la población se verá gravemente comprometida”, señaló.

“En este contexto, las mujeres resultamos especialmente afectadas. Aunque no siempre se visibiliza, la carga de trabajo recae en gran medida sobre nosotras”, expresó.

Alas detalló que, ante la escasez de agua, son las mujeres quienes asumen la responsabilidad de buscarla, además de enfrentar las consecuencias de una posible contaminación y encontrar mecanismos para su tratamiento antes del consumo.

Asimismo, mencionó los posibles conflictos sociales asociados a la minería metálica.

“En el país ya se ha documentado ampliamente la lucha contra esta actividad. Líderes comunitarios que defienden la tierra y el medioambiente han sido perseguidos, amenazados e incluso secuestrados y asesinados, todo por defender derechos humanos fundamentales como la vida y la salud”, afirmó.

Para Alas, otro punto clave es el impacto en la economía local, ya que Chalatenango depende en gran medida de la agricultura, particularmente del cultivo de maíz, frijol y otros productos básicos. “Si la tierra se contamina, pierde su capacidad productiva y los cultivos desaparecen. Esto genera más pobreza y, en el peor de los casos, obliga a las personas a abandonar sus comunidades por miedo, por la falta de tierras cultivables y por el deterioro de sus condiciones de vida”, indicó.

“Exhortamos a las instituciones responsables de garantizar la vida, la seguridad y la seguridad alimentaria, también amenazada en este contexto, a que actúen y cumplan con su deber. Es fundamental que escuchen a la población, porque quienes vivimos esta realidad somos quienes mejor la conocemos”, declaró en el marco del Día Internacional de la Tierra.

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