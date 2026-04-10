Asamblea sigue negando audiencia a ciudadanos preocupados por Finca El Espino

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, leyó en el pleno legislativo la carta presentada por el movimiento ciudadano “Todos somos El Espino” para evitar la construcción del CIFCO en la Finca El Espino. Es la tercera ocasión en el movimiento ciudadano pide audiencia a la Asamblea.

La legisladora inició su discurso recordando que el 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra, donde se honra y se recuerda “que el planeta tierra es nuestro único hogar y que todos tenemos la obligación con la humanidad y con las próximas generaciones de preservarlo, cuidarlo y protegerlo”.

Ortiz explicó que hace unas semanas y también este jueves ciudadanos llegaron a la Asamblea Legislativa para pedir una audiencia en el pleno con base al Art. 78 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa a fin de exponer la problemática con la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en una parte de la Finca El Espino. El movimiento pide que el CIFCO se construya en otro lugar que no lleve consigo la vida de la fauna y flora.

Ortiz dijo en el pleno que los miembros del movimiento han hecho todo lo posible para exponer la situación y que sus solicitudes sean escuchadas. Se han presentado a diversas instituciones de Gobierno, como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Cancillería, Fiscalía General de la República, Presidencia de la República, a la Asamblea Legislativa y, a la fecha, no han obtenido respuestas.

Ante la negativa, Claudia Ortiz, leyó la carta en el pleno para que los 60 diputados y la población en general escuchara lo que tienen que decir. Ortiz llevó consigo una camisa con el logo del movimiento.

Los del movimiento expusieron que en el Bosque El Espino, “aves están alimentando a sus crías, pequeños animales recorren senderos que han sido su hogar por generaciones y cientos de árboles trabajan en silencio limpiando el aire y alimentando el agua que llega a nuestras casas”.

Según el movimiento, “este bosque está lleno de vida y así como ese bosque tiene miles de vidas que dependen de él, hoy también tiene más de 39 mil voces humanas que lo defienden, más de 39 mil salvadoreños que han firmado de forma física y digital para decir que este lugar importa, que este bosque vale, que este hogar natural merece ser protegido”. Es de recordar que el movimiento se organizó para recolectar dichas firmas.

El movimiento ciudadano aclaró que no está en contra del desarrollo; “creemos en un El Salvador moderno, pero también sano, resiliente y verde”; a la vez, en la misiva recordaron que la misma Asamblea Legislativa declaró en 1993 que parte de El Espino es zona protectora del suelo y reserva forestal, “reconociendo que proteger el agua, el suelo y los bosques es una obligación del Estado y un asunto de interés social”.

“Este decreto existe porque El Espino es vital hace décadas y lo es hoy, aún más. Por ello solicitamos respetuosamente revisar y suspender la construcción del CIFCO en esta ubicación, garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y evaluar alternativas que permitan desarrollo sin sacrificar un ecosistema irreemplazable”.

A la vez, el movimiento solicitó a la Asamblea, que escuche a la ciudadanía organizada, ya sea en plenaria o en la comisión correspondiente, para exponer de manera directa las razones, argumentos técnicos y nuestras propuestas.

“Proteger el Espino no es detener el progreso, es elegir agua, salud y futuro para el Salvador”, concluyó la carta.

Más temprano, dos ciudadanas que pedían audiencia a la Asamblea, dijeron a los medios que el objetivo es detener el proyecto CIFCO en la Finca El Espino.

“Consideramos que es un ecosistema súper importante y no lo decimos nosotros como ciudadanos, lo dicen también los expertos, es muy importante para la vida capitalina”, dijo una de las ciudadanas.

En diciembre del año pasado, ya se observaban árboles marcados para talarlos; también informaron que tenían conocimiento que la maquinaria pesada ya había ingresado al espacio donde se pretende construir el CIFCO. “Después de eso ya no hemos tenido más información al respecto, y es por eso que queremos tratar este tema con urgencia”, explicaron.

“Queremos enfatizar que no estamos en contra del desarrollo, nosotros estamos a favor del desarrollo, pero que sea sostenible”, concluyó una de las ciudadanas. Tras leer la carta en el pleno, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa no dio respuesta.

La Asamblea Legislativa autorizó en agosto de 2025 la segregación de 55,711.13 m² de terreno en la Finca El Espino, propiedad del Ministerio de Hacienda, para la construcción el nuevo CIFCO, pues la anterior infraestructura en la Avenida La Revolución fue transformado en el Hospital El Salvador durante la pandemia del COVID-19, dejando al centro de convenciones sin instalaciones propias.

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