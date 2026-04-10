Ministro de Cultura despide a 20 miembros de la Orquesta Sinfónica

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció que, el pasado 27 de marzo, el ministro de Cultura, Raúl Castillo Rosales, despidió a 20 integrantes de la Orquesta Sinfónica de El Salvador (OSES), quienes fueron reconocidos como Patrimonio Vivo Cultural por la Asamblea Legislativa en 2012 y nombrados embajadores de buena voluntad por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2013.

Luis Rivera, abogado del MTD, aseguró que el ministro, en desconocimiento de las capacidades, el aporte cultural y la trayectoria de los músicos contratados bajo la “Ley de salarios”, los despidió sin derecho a defensa ni al pago de una compensación justa y oportuna.

“Denunciamos que en la Sinfónica Nacional se despidieron a más de 20 integrantes, quienes, como sabemos, cuentan con el reconocimiento de Patrimonio Vivo Cultural tanto por la FAO como por la Asamblea Legislativa”, afirmó.

“Lo que está haciendo el actual ministro de Cultura es desmantelar todo lo que hay dentro de ese Ministerio. Ya había despedido personal administrativo y también a miembros de la Sinfónica, y hoy suma otros 20 despidos”, explicó Rivera.

“Estamos denunciando ese desmantelamiento de la Sinfónica, pese a que ha tenido reconocimiento no solo a nivel nacional, sino también internacional”, agregó.

Raúl Neftalí Castillo Rosales fue nombrado ministro de Cultura el 19 de junio de 2024. Su designación fue cuestionada por la falta de experiencia en el ámbito cultural, ya que posee un Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos y ha desarrollado su trayectoria principalmente en la docencia de esta área y como asistente administrativo. En su hoja de vida no se registra experiencia relevante en el sector cultural o artístico. Hasta el 19 de junio, se desempeñó como diputado por el partido oficialista Nuevas Ideas.

Castillo también respaldó la decisión del presidente Nayib Bukele de despedir a 300 empleados del Ministerio de Cultura, medida ejecutada el 27 de junio de 2024 bajo el argumento de que promovían “agendas que no son compatibles con la visión de este Gobierno”.

En esa ocasión, Bukele aseguró que la medida permitiría un ahorro significativo de fondos públicos. “Medicina amarga, pero necesaria. La gente eligió un camino y ese camino vamos a tomar”, declaró.

El MTD también denunció que, durante los dos mandatos del presidente Nayib Bukele, se contabilizan más de 47 mil trabajadores despedidos hasta la fecha en distintos ministerios públicos y hospitales.

“Hay una cantidad preocupante de trabajadores despedidos, de familias que han perdido un ingreso regular en sus hogares, lo que está elevando los niveles de pobreza en el país. Esto contrasta con una encuesta reciente del BCR, que señala un aumento en la capacidad adquisitiva de los salvadoreños pese a estos despidos”, manifestó Rivera.

El abogado del MTD también señaló que han presentado denuncias ante instituciones como la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y otras entidades, las cuales, según afirmó, dejan en estado de indefensión a los trabajadores.

“No es que no los atiendan cuando presentan denuncias, sino que no les brindan apoyo en sus demandas; prácticamente son instituciones o titulares que están de adorno en el gobierno”, denunció.

Los orígenes de la Orquesta Sinfónica de El Salvador se remontan al auge de las bandas militares. Sus antecedentes datan de 1841, con la creación de la primera Banda Militar por iniciativa del comandante y gobernador de San Miguel, coronel Manuel Cañas, padre del poeta y general Juan José Cañas, autor de la letra de nuestro Himno Nacional.

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