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Las comunidades manifiestan que no han sido consultadas ni informadas sobre el proyecto, el cual tendría consecuencias directas en su vida diaria. Foto cortesía.

Alertan sobre impacto ambiental en lago de Coatepeque por proyecto Amanelli

Redacción Nacionales 19 marzo, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Alertan sobre impacto ambiental en lago de Coatepeque por proyecto Amanelli 408 Vistas

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Saúl Méndez

Colaborador

En el marco de la Semana del Río Lempa, la Fundación Coatepeque, junto a 18 Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adesco), expresó su preocupación por el impacto que el proyecto habitacional Amanelli podría generar en el equilibrio ambiental de la cuenca del lago de Coatepeque y en la calidad de vida de las comunidades aledañas.

El proyecto Amanelli fue anunciado en mayo de 2025 con una inversión de $800 millones. Contempla la construcción de apartamentos de una, dos y tres habitaciones, además de una laguna artificial con tecnología Crystal Lagoons. Sin embargo, la Fundación Coatepeque advirtió que el incremento de la población en la zona podría provocar daños irreversibles al lago y poner en riesgo la seguridad hídrica de 18 comunidades.

La principal inquietud se centra en el complejo Amanelli / Vista al Lago, que proyecta la edificación de 44 torres con 6,000 unidades habitacionales. De concretarse, la iniciativa incorporaría entre 20,000 y 25,000 nuevos habitantes al cantón Planes de la Laguna, cuya población actual ronda los 7,300 residentes.

Las comunidades, junto con la Fundación Coatepeque, señalaron que el lago constituye una cuenca frágil: el 65.22 % del agua se pierde por evapotranspiración, el 33.33 % por trasvase subterráneo hacia la cuenca del río Sucio y apenas un 1.45 % corresponde a extracción humana (domiciliar, comercial o para riego). Este balance sostiene un equilibrio delicado, según un informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 2018.

“Esto confirma que la actividad humana ya opera al límite permitido por el sistema, y cualquier incremento significativo en la demanda hídrica alteraría la disponibilidad de agua para toda la cuenca”, sostiene una nota técnica compartida por la Fundación Coatepeque.

Otro de los riesgos señalados es la perforación de pozos profundos. La extracción de agua subterránea podría reducir la recarga natural del lago. Actualmente, los cantones Planes de la Laguna, Cerro Verde, San Marcelino y El Congo ya reportan problemas de abastecimiento.

De acuerdo con los datos presentados, el riego de jardines representa un consumo estimado de 562,500 metros cúbicos anuales, equivalente al 0.45 % del sistema. Con la construcción del proyecto, advierten, la demanda aumentaría y con ello el estrés hídrico.

El lago de Coatepeque es de origen volcánico y posee un desagüe subterráneo que alimenta los ríos Sucio y Siquiapa, afluentes que desembocan en el Río Lempa, principal fuente hídrica de El Salvador. Foto cortesía.

Asimismo, la pérdida de cobertura boscosa y la sobreexplotación del manto acuífero podrían provocar un descenso en el nivel del lago, especialmente durante la estación seca, además de afectar especies de fauna en condición de amenaza.

Las organizaciones también subrayan que triplicar la población implicaría un incremento en la generación de desechos sólidos, que actualmente ascienden a 1,500 toneladas anuales, de las cuales el 90 % logra ser extraído de la cuenca.

En febrero de 2023, el Ministerio de Medio Ambiente declaró al lago de Coatepeque como una de las 194 áreas naturales protegidas de El Salvador. La medida prohibió la descarga directa de aguas residuales al lago y el uso de fuegos artificiales en la zona; no obstante, las comunidades advierten que la magnitud del proyecto habitacional podría contravenir esta declaratoria.

Las comunidades sostienen que no han sido consultadas ni informadas de manera formal sobre el proyecto, pese a las implicaciones que tendría en su vida cotidiana.

“La preocupación expresada por Fundación Coatepeque no representa una oposición al desarrollo turístico o económico. Por el contrario, busca asegurar que cualquier crecimiento sea técnicamente viable, ambientalmente responsable y socialmente justo”, concluyó la organización.

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