Claudia Ortiz cuestiona reforma exprés que habilita cadena perpetua

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, quien votó en contra a la reforma constitucional que establece la cadena perpetua, argumentó que ninguna reforma a la Carta Magna aprobada de forma exprés e inconsulta “es válida”.

Es de contextualizar que el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una reforma al inciso 2 del artículo 27 de la Constitución de la República, para habilitar la cadena perpetua en los casos de homicidios, violaciones y terrorismo. El acuerdo de reforma constitucional fue aprobado con 59 votos; todos los de Nuevas Ideas, los dos del PCN, del PDC y de ARENA; solamente Claudia Ortiz votó en contra.

“Para iniciar, ninguna reforma a la Constitución que se apruebe de forma exprés e inconsulta es válida. De hecho, desde VAMOS nunca hemos votado por una reforma a la Constitución que se haya hecho de esta manera”, comentó Ortiz.

A juicio de la legisladora, la reforma constitucional “es una reacción a los señalamientos internacionales que ha recibido el Estado salvadoreño”; es decir, “no son una política seria ni de justicia ni de seguridad. Es una reacción, una improvisación”.

Recientemente, un grupo de expertos denunció crímenes de lesa humanidad en las cárceles salvadoreñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante un informe de 300 páginas que documenta los señalamientos hechos. Este informe fue fuertemente criticado por el Gobierno y por el oficialismo, y atacó a los periodistas y organismo defensores de Derechos Humanos.

Sobre la reforma en cuestión, Claudia Ortiz sostuvo que los delitos que menciona la reforma, homicidios, violaciones, terrorismo, son delitos graves “que deben recibir todo el peso de la ley y estamos todos en la misma página en esto, estamos todos de acuerdo (pero) recordemos algo importante, en este país, en el contexto en el que estamos, a cualquiera se lo pueden llevar preso sin pruebas y sin un debido proceso, a cualquiera se lo pueden llevar preso siendo inocente”, tal y como ya hay casos bajo el régimen de excepción a pesar de que los jueces hayan ordenado su libertad.

“Estas reformas que hoy dicen los del gobierno que son para proteger al pueblo, el día de mañana pueden ser usadas en contra de usted (ciudadanía) y no habrá quien le defienda de ser ese margen de error”, comentó Claudia Ortiz.

La legisladora sostuvo que la reforma constitucional “pone un sello de cadena perpetua a tantos casos de encarcelamiento de personas inocentes que todos conocemos un caso o más, muchos de estos casos no se saben si están vivos o están muertos”.

Cabe destacar que muchos familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción han denunciado que su captura fue arbitraria y se les ha acusado de ser miembros de pandillas cuando no es así. Llevan meses e incluso años sin saber de su paradero.

“Estamos en un país donde la gente tiene miedo de decir lo que piensa sobre la política, de criticar a sus gobernantes, de exigir sus derechos por miedo de irse preso. Hoy ese miedo va a ser incluso mayor”, añadió Ortiz.

El problema de esto, enfatizó Ortiz, no es la reforma o de cuánto es la pena, sino el que decide quién es culpable y quién es inocente. “En El Salvador, los políticos nos han hablado de aumentar penas durante décadas y eso no nos ha dado más justicia. A veces ha sido lo contrario, nos ha dado más problemas”.

Ortiz enfatizó que en un contexto donde hay serias denuncias de abuso de poder y fallas en el debido proceso, “introducir la cadena perpetua es aumentar el riesgo de que existan errores que sean irreversibles en el sistema penitenciario”.

“El reto de nuestro país no es elegir entre el castigo y los derechos. Eso es lo que nos quieren hacer ver, esa es la manipulación; que quienes no caemos en esa manipulación defendemos a quienes hacen daño y no es así. La justicia se debe medir ya sea por castigar al que es culpable como también de proteger al que es inocente. Esa es la verdadera justicia y esa es la justicia que queremos y que necesita el país”, enfatizó Ortiz.

La legisladora concluyó que se quiere un país seguro y eso significa que la ley no se equivoque con la gente honesta. “La seguridad para que sea una realidad en el largo plazo y dure más allá de cualquier gobierno, tiene que estar basada en instituciones sólidas y en investigaciones bien hechas”.

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