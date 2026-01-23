Historia, arte y memoria: últimos meses de “San Salvador 500 años” en el MARTE

Compartir

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino/Colaborador

El Museo de Arte de El Salvador (MARTE) entra en la etapa final de la exposición “San Salvador 500 años”, una muestra que propone una reflexión artística e histórica sobre los orígenes de la capital salvadoreña. El proyecto, desarrollado en colaboración con la curadora Magaly Barrientos de Castellón y el historiador Ricardo Castellón se presenta como un espacio de diálogo entre pasado y presente a través del arte contemporáneo.

Según explicó la curaduría del MARTE, la muestra surge con el objetivo de propiciar una visión interdisciplinaria entre artistas, historiadores y curadores, en la que las obras de arte asumen un papel central en la construcción de nuevas narrativas históricas.

“Esto nos ofrece un panorama histórico y artístico complejo, enriquecido con múltiples elementos que permiten reflexionar y generar discurso en torno al origen de la ciudad de San Salvador hace 500 años”, señalaron.

“San Salvador 500 años” es una propuesta conjunta de la curadora salvadoreña Magaly Barrientos de Castellón y del historiador Ricardo Castellón, miembro de la Academia Salvadoreña de Historia. De acuerdo con autoridades del museo, esta colaboración abre una ventana de trabajo entre ambas instituciones para acercar la historia al público desde una perspectiva artística.

La exposición, inaugurada el martes 27 de mayo de 2025, estará abierta al público hasta el 13 de abril de 2026, y puede visitarse de jueves a domingo, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. El recorrido expositivo inicia con el preludio del mural “RECONQUISTA: Grafiti en el Museo”, del artista Kormed.79, concebido como un puente simbólico entre la ciudad contemporánea y su memoria histórica.

“Es un reflejo de quienes fuimos y de quienes somos, una invitación a reflexionar sobre las historias que nos sostienen”, detallaron.

La primera obra de la sala es “El Mar” (1993), de Rodolfo Molina, una pieza que evoca la calma posterior a la tormenta o el instante previo a ella. Su inclusión funciona como una alegoría del viaje de los conquistadores hacia América y anticipa uno de los ejes conceptuales de la muestra. “Sugiere la ambigüedad de la conquista entre esperanza y violencia, entre luz y sombra”, explicaron los curadores.

A lo largo de la exposición, el diálogo entre las obras de arte y los hechos históricos se mantiene de forma constante, con el propósito de facilitar un acercamiento más cercano a la historia de El Salvador.

En total, la muestra reúne 36 obras, entre grafiti, ilustraciones, dípticos, polípticos y retratos inéditos de la artista Grisel Campos, que permiten observar de manera más íntima a figuras históricas vinculadas a la fundación de la futura ciudad de San Salvador.

“La muestra ofrece un espacio de encuentro entre arte e historia, entre documento y emoción”, afirmaron.

La exposición profundiza en momentos históricos específicos mediante un diálogo directo entre obras, objetos y acontecimientos, con la intención no solo de ilustrar hechos, sino también de interpretarlos, cuestionarlos y experimentarlos desde una dimensión más humana.

De acuerdo con la curaduría del MARTE, el nacimiento de El Salvador estuvo marcado por el encuentro con lo desconocido, atravesado por la guerra, la esclavitud y las enfermedades que trajo consigo la conquista europea. En ese sentido, la muestra contextualiza los primeros intentos de asentamiento español en el territorio.

La expedición de Pedro de Alvarado en 1524 no logró establecer un asentamiento permanente, y fue hasta 1525 cuando se fundó la primera villa de San Salvador, más cercana a un campamento militar. La resistencia de los pueblos nahua-pipiles de Cuscatlán provocó que este asentamiento fuera efímero, lo que derivó en una nueva fundación en 1528, en el sitio conocido actualmente como Ciudad Vieja, al sur de Suchitoto. Finalmente, en 1545, la villa fue trasladada al lugar donde hoy se asienta la capital.

La exposición se concentra en estos dos primeros asentamientos, los de 1525 y 1528, apoyándose en el trabajo de arqueólogos, historiadores y artistas salvadoreños, cuyo diálogo va más allá de lo meramente ilustrativo.

“La intención final es facilitar el acceso a los contenidos y propiciar una conexión más cercana con los temas y las obras, en beneficio del público que visita el museo”, indicaron las autoridades.

El MARTE invita al público a visitar “San Salvador 500 años” durante sus últimos meses de exhibición, disponibles hasta el 13 de abril de 2026, de jueves a domingo, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...