“¿Por qué comprarlo afuera si pueden dinamizar la economía local?”: Francisco Lira sobre paquetes escolares

Luego de que el Ministerio de Educación informara que el paquete escolar se entregaría a inicios del año lectivo, el diputado de ARENA, Francisco Lira, señaló que es favorable que se entreguen en tiempo; pero también sería bueno que se detallara sobre los costos.

Es de contextualizar que el Gobierno de Nayib Bukele compró parte de los paquetes escolares en el extranjero, con ello, el productor nacional se dejó fuera del proceso, los cuales asumían año con año el trabajo para calzar o vestir a los estudiantes del sistema público.

En octubre del año pasado, proveedores y sastres locales denunciaron que el Gobierno canceló los contratos de confección para 2026, para adjudicarlos a grandes empresas, excluyendo a cientos de pequeños talleres de pueblos y cantones, impactando negativamente la economía de estas personas.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó en una entrevista matutina que los paquetes escolares se entregarán a inicios del año escolar, el cual inicia el 2 de febrero.

En los últimos días, las autoridades de Educación detallaron que arribó al país un lote con 345 mil uniformes para los alumnos de las instituciones públicas; sumado a ello, el MINED importó 113 mil pares de zapatos que serían incorporados al paquete escolar. También, recibió 440,000 dispositivos tecnológicos, los cuales se suman a los 1.2 millones entregados desde el año 2021, la inversión acumulada en este programa supera los $800 millones, según lo informó la ministra.

Al respecto, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, señaló que es bueno que se entreguen a tiempo, pero también sería lo correcto informar sobre el costo del cargamento, ya que “este gobierno se ha caracterizado por no transparentar las compras públicas de diferentes ministerios”.

Algunos de los proveedores nacionales de uniformes escolares han denunciado que el Gobierno de Bukele aún les adeuda sobre el material entregado en 2025. “Qué falta de tacto del gobierno, que por qué no decidieron pagar la deuda que tenían con los proveedores. ¿Por qué comprarlo afuera si pueden dinamizar la economía local?”, cuestionó Lira.

Sobre la decisión de comprar a una empresa extranjera y no a artesanos locales, el tricolor lamentó que no se promueva la participación de la Micro y Pequeña Empresa, a pesar de que la Ley lo establece.

De hecho, el literal K de la Ley de Fomento, Protección y desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conocida como “Ley MYPE”, señala que es una atribución de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) “promover a la MYPE, como proveedora en el mercado de las compras públicas”.

El artículo 30 de la ley menciona que “las instituciones del Estado fomentarán y promoverán la participación de las MYPE, en igualdad de condiciones en las compras del Estado” y ordena a CONAMYPE monitorear y publicar, por lo menos cada tres meses, el cumplimiento del porcentaje de compras que las entidades del gobierno realicen a las MYPE.

“Lastimosamente, ni ellos están cumpliendo la ley que ellos mismos dicen que lo están haciendo con transparencia”, lamentó Lira en declaraciones a la prensa.

“Me llama la atención que por qué razón están jugando con dinamizar la economía local, pero trayéndolo a otros países. ¿Cuántos micro y pequeños empresarios quebraron por falta de pago? Si aquí no es que no tenga voluntad política de hacerlo este gobierno, si tienen todo, y repito, tienen todo el poder para pagarle a los proveedores del Estado y ahorita específicamente a los del Ministerio de Educación”, concluyó Lira.

