Trump dice que EEUU quiere “acceso total” a Groenlandia

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

La Casa Blanca está negociando un acuerdo para garantizar el «acceso total» de Estados Unidos a Groenlandia de Dinamarca sin límite de tiempo, dijo este jueves el presidente Donald Trump a Fox Business.

«Quiero decir, estamos hablando, realmente se está negociando ahora, los detalles, pero esencialmente se trata de un acceso total. No hay final, no hay límite de tiempo», expresó Trump en una entrevista.

Un día antes, Trump señaló que como sus conversaciones con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, produjeron «un marco para un futuro acuerdo» sobre Groenlandia y la región ártica en general, no aplicaría los aranceles a ocho países europeos que estaban previstos para el 1 de febrero.

En respuesta, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló que Rutte no tiene mandato para negociar en nombre de Dinamarca o Groenlandia, y reafirmó que el futuro de Groenlandia debe ser decidido por Groenlandia y que la soberanía no es negociable.

Primer ministro de Groenlandia reitera postura

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que la soberanía sigue siendo una línea roja para su Gobierno, incluso en medio de la intensa presión de Estados Unidos.

«Nuestra integridad territorial y nuestras fronteras son líneas completamente rojas que no se deben cruzar», dijo Nielsen en una conferencia de prensa en Nuuk, capital de Groenlandia. «Groenlandia elige a la Groenlandia que conocemos ahora, como parte del Reino de Dinamarca».

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que descarta utilizar la fuerza militar para adquirir Groenlandia, y afirmó que sus conversaciones con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, habían producido «el marco de un futuro acuerdo» relacionado con Groenlandia y la región del Ártico en general.

No obstante, Nielsen dijo desconocer los detalles específicos de este marco. También enfatizó que nadie más que Groenlandia y Dinamarca pueden celebrar acuerdos en relación con Groenlandia y Dinamarca.

Cuando se le preguntó si Groenlandia se considera a salvo ahora, Nielsen dijo que, antes de la declaración del miércoles de Trump, la posibilidad de un intento militar de Estados Unidos no podía descartarse.

Nielsen enfatizó que Groenlandia exige que las futuras conversaciones se lleven a cabo con pleno respeto a su soberanía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...