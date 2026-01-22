Estados Unidos de Venezuela a Groenlandia

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

Estos eventos nos recuerdan las aventuras de los filibusteros del siglo XIX en Centroamérica, la Doctrina Monroe, el “destino manifiesto de EE.UU” pero en el siglo XXI la doctrina de Trump es calificada por los analistas del New York Post “Donroe” por iguales efectos de intervención militar en América Latina.

La intervención militar de EE.UU en Venezuela es un evento sin precedente en la historia entre naciones, no existió una declaración de guerra, mucho menos una amenaza de dos estados en punto de colisión armada o un ultimátum de Estados Unidos, nada de esto sucedió todo es el producto de una acción ofensiva con lujo de tecnología, armas y superioridad evidente, el resultado fue el secuestro de un presidente constitucional y su esposa, además de muertes de venezolanos y cubanos en el teatro de operaciones, agregando daños físicos en residencias de barrios adinerados de Caracas.

El presidente fue transportado hasta Estados Unidos y sometido a intervención de la jurisprudencia norteamericana, el proceso apenas inicia.

El resultado es predecible hacia una condena de cadena perpetua incluso con epílogo años después de la administración Trump…¿un indulto presidencial o su libertad después de comprobar que no existió el delito acumulado?

La suma de estas acciones deja un vacío de leyes internacionales, la inmunidad de los jefes de Estado no vale nada, los principios de las naciones unidas son letra muerta etc. el precedente del secuestro de un presidente puede ser replicado por otras naciones ¿o solo las naciones más poderosas tienen licencia para estas intervenciones? las respuestas son múltiples, ahora en el clima diplomático o en el concierto internacional se ha tomado nota del secuestro del 3 de enero de 2026.

A partir de ese momento Venezuela se convierte en un Estado Tributario, no porque su gobierno se disuelva, sino porque una flota militar dispondrá de su petróleo y dictará su destino, un triste escenario para el pueblo venezolano.

Groenlandia

Es una enorme isla congelada, pero que ahora es reclamada por Estados Unidos, es una lección colonialista para los antiguos colonialistas europeos, es una especie de Venezuela ártica, que un día será administrada por la nación del barras y estrellas, sin necesidad militar, parece que el guion es similar: ausencia de derecho, abandono de principios diplomáticos, irrespeto a la soberanía de ese pueblo… lo mismo, hambre de nuevo territorio bajo la administración Trump.

Panamá

Desde enero de 2025 el presidente Trump hizo reclamos públicos sobre el Canal de Panamá, bajo las mismas acusaciones de la expansión de la República Popular de China, esta es la norma de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Todo este contexto nos permite identificar que la opinión internacional sobre el secuestro del presidente Maduro ha generado una imagen negativa a nivel mundial:

03ENE026 Chile El presidente de Chile Gabriel Boric expresó su preocupación y condena las acciones militares desarrolladas por Estados Unidos, tras conocer el secuestro del mandatario Nicolás Maduro. Xinhua, Reuter, afp y Sputnik

03ENE026 El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por las fuerzas armadas de Estados Unidos… El País.

03ENE026 BBC «Esto es profundamente preocupante y condenable»: Rusia, China e Irán critican el ataque de EE.UU a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro

03ENE026 El PAÍS La UE llama al respeto del derecho internacional; pero a continuación expone contradictorias declaraciones al respecto.

04ENE026 Sánchez condena “con rotundidad” el ataque a Venezuela tras las críticas de sus socios y hacer mención del papel de Maduro. España 20Minutos

05ENE026 Francia condena la captura de Maduro, pero afirma: “no lo vamos a lamentar”. RFI

08ENE026 Suiza considera el secuestro de Maduro como una violación del derecho internacional

18ENE026 Lula da Silva condena el secuestro de Nicolás Maduro y advierte sobre el fin del derecho internacional. El Universal

El escenario nos habla de realidades, hasta parece que regresamos al absolutismo, donde el Rey es dueño de la tierra, la vida y el honor de sus siervos… muy mal pronóstico. amazon.com/author/csarcaralv

