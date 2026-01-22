Trump descarta aranceles para 1 de febrero y cita “acuerdo marco” sobre Groenlandia

DAVOS, Suiza/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este miércoles que las conversaciones con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, produjeron «el marco para un futuro acuerdo con relación a Groenlandia», y anunció que no seguirá adelante con los aranceles contra ocho países europeos que iban a entrar en vigor el 1 de febrero.

En una publicación en su red Truth Social, Trump dijo que el marco surgió de «una reunión muy productiva» con Rutte y que será «excelente para Estados Unidos de América y todas las naciones de la OTAN» si se concreta.

«Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles programados para entrar en vigor el 1 de febrero», escribió Trump, sin dar detalles sobre los términos del acuerdo propuesto.

Trump también dijo que están en curso más discusiones sobre «la Cúpula Dorada», un sistema de defensa antimisiles de múltiples niveles para Estados Unidos, que se relaciona con Groenlandia, y añadió que se dará a conocer información adicional conforme avancen las conversaciones.

El presidente dijo que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, dirigirán las negociaciones y le informarán directamente.

Antes de su viaje al Foro Económico Mundial en Davos, Trump amenazó con imponer nuevos aranceles contra ocho países europeos, incluyendo Dinamarca y países importantes de la OTAN como Reino Unido, Francia y Alemania. En ese momento, Trump dijo que las medidas se mantendrían vigentes hasta que se alcanzara un acuerdo para la «completa y total adquisición» de Groenlandia.

Canciller danés dice estar abierto a conversaciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, aceptó públicamente la invitación de Trump para hablar directamente sobre la posición de Dinamarca en relación con Groenlandia, informaron medios locales daneses.

Hoy con anterioridad, Trump dijo que si Rasmussen realmente considera que Dinamarca no negociará sobre Groenlandia, entonces debería transmitir ese mensaje cara a cara.

En respuesta al reto, Rasmussen afirmó su disposición para dicho intercambio directo y mencionó su experiencia en el trato directo con Trump.

«De hecho me gustaría decírselo en su cara. También tengo otras cosas que decirle en su cara. Creo que puedo manejar esto», dijo Rasmussen durante una entrevista con la Corporación Danesa de Radiodifusión.

