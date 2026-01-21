MAURICIO FUNES: ENTRE LA JUSTICIA Y LA VENGANZA POLÍTICA

(Versión conmemorativa y testimonial)

Raúl Palacios

Mañana se cumple un año del fallecimiento de Mauricio Funes en el exilio nicaragüense. Su muerte no solo cierra una biografía, sino un capítulo que aún divide interpretaciones en la historia reciente de El Salvador. Para comprender al hombre que pasó de ser uno de los entrevistadores más influyentes del país a convertirse en el primer presidente de izquierda, y finalmente en un acusado ausente del sistema judicial salvadoreño, es necesario apartarse de las narrativas simplificadas y examinar con rigor los procesos políticos que marcaron su destino.

EL PRESIDENTE DE LOS POBRES

El legado social de Mauricio Funes no puede reducirse a decretos, titulares o sentencias. Su administración (2009–2014) representó un giro en la forma en que el Estado se relacionaba con la población históricamente excluida. La educación pública, que durante décadas había sido un derecho condicionado por la pobreza, se volvió accesible mediante la entrega de uniformes, calzado y útiles escolares. Más tarde, Salvador Sánchez Cerén ampliaría ese esfuerzo al hacer gratuita la educación en todos los niveles.

Programas como el Vaso de Leche no solo beneficiaron a la niñez, sino que reactivaron a un sector ganadero olvidado. La creación de Ciudad Mujer —modelo reconocido internacionalmente, abrió espacios de atención integral para las salvadoreñas. La llegada de los ECOS a zonas rurales y la pensión básica para adultos mayores marcaron un antes y un después en la política social del país.

Estas acciones, más allá de cualquier debate político, dejaron huellas concretas en la vida de miles de salvadoreños.