Muere en Nicaragua el expresidente Mauricio Funes

Fuentes cercanas a la familia confirmaron del fallecimiento, esta noche, del expresidente de El Salvador Mauricio Funes, quien residía exiliado en Nicaragua desde 1916.

Funes llegó a la presidencia de la república en el 1 de junio de 2009, al convertirse en el cuadragésimo primer presidente de la República, luego de vencer al candidato del partido de ultraderecha, ARENA, Rodrigo Ávila.

Antes de meterse a política, Funes se desempeñó como maestro del Externado San José y otras instituciones de Educación y luego como periodista.

Aunque Funes perteneció a una célula de las Fuerzas Populares de Liberación en la que fue parte Hato Hasbún, de la que se salió para desarrollar la labor docente y dedicarse de lleno al periodismo.

Funes fue primero reportero de Canal 10, en tiempo del gobierno de José Napoleón Duarte, y a partir de 1987 pasó a Canal 12, primero como reportero y luego como director, donde desarrolló las mejores entrevistas de la televisión nacional.

Paralelamente fue corresponsal de CNN.

Con el periodismo incisivo de Funes, pronto los gobiernos de derecha y el sector empresarial castigaron al canal con el recorte de la publicidad.

Funes fue el único periodista que entrevistó al Comandanta Fidel Castro, líder de la revolución y presidente de Cuba.

Funes fue ganador de muchos premios, como el María Moors Cabot de Periodismo y el Premio Brasil, entre otros.

En los cinco años de Gobierno, Funes impulsó 8 exitosos programas sociales que impactaron en la reducción de la pobreza. El programa Ciudad Mujer, liderado por la ex primera Dama, Vanda Piganato, fue incluso reconocido por las Naciones Unidas.

El paquete escolar que consistió en darle dos uniformes al año a los estudiantes del sector público, así como dos pares de zapatos, útiles y alimentación, fueron algunos de esos ocho programas sociales.

Al salir del gobierno, Funes se exilió en Nicaragua, junto a su familia, por amenazas de muerte de un líder de ARENA, además porque se impulsó toda una serie de acusaciones de supuesta corrupción. A Funes lo acusaron de haberse “llevado” 351 millones de dólares, es decir, el monto total de la partida reservada de los cinco años de Gobierno.

Funes negó las acusaciones, y no dudó en considerar que se trataba de “persecución política”.

“La fiscalía y la derecha en El Salvador no me perdonarán nunca que destapé la corrupción de ARENA”, dijo a Diario Co Latino, en una oportunidad que se le entrevistó

