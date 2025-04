Régimen de excepción y error en deportación de EE.UU

César Ramírez

@caralvasalvador

El régimen de excepción es un cáncer masivo e invasivo en nuestra sociedad, el daño provocado en diferentes sectores populares es un acto que limita con crímenes de lesa humanidad, no solo por la ausencia del derecho a la defensa, sino por la cantidad de abusos al interior de los penales salvadoreño, las prisiones parecen una galería de horror de los peores escenarios de la antigüedad o relatos de crueldad del medioevo, basta con un pequeño resumen de titulares en estos tres años para comprender la magnitud de tal evento.

Sabemos que anotar estas descripciones son casi una pena capital para periodistas o defensores de derechos humanos, pero el daño moral ya no es un hecho local sino que trasciende a las nacionalidades latinoamericanas; dentro de ese esquema se enuncia el “envío” de 238 venezolanos y salvadoreños (15MAR025), de los cuales no se conocen ni sus nombres, a pesar que existen nóminas extra oficiales, el trato de “reserva” de información es el mismo para los ciudadanos salvadoreños prisioneros del régimen de excepción, de un día para otro ciudadanos extranjeros reciben un baño de la realidad salvadoreña: no tienen abogados, ni juicio, tampoco condena, son como prisioneros anónimos, no personas, desterrados; ellos al igual que muchos salvadoreños tienen una muerte civil en la prisión.

Al no poseer datos de sus identidades tampoco conocemos si son únicamente venezolanos, podrían ser de cualquier nación latinoamericana, además al desembarcar acá las leyes no tienen jurisdicción con “prisioneros extranjeros”, casi parece el destierro del siglo XVIII y XIX ejecutado por Francia o Reino Unidos a sus “colonias penales”, el caso actual es calificado de “deportación” pero eso no sucede puesto que El Salvador no es territorio de Estados Unidos o una “colonia penal”, ni existe solicitud norteamericana como Groenlandia o Canadá.

La nota de prensa de CNN: 01ABR025 “El gobierno de Trump admite que un padre salvadoreño fue deportado por error, pero Vance defiende la decisión”, la víctima de este atropello se llama Kilmar Armando Abrego García, que llegó a Estados Unidos y un juez le otorgó estatus de protección, lo que prohíbe al gobierno federal enviarlo a El Salvador. (…) La administración (EE.UU) argumentó que no puede repatriar a Abrego García porque se encuentra bajo custodia salvadoreña y desmintió las preocupaciones sobre su posible tortura o muerte en CECOT” este error es significativo puesto que el caso puede ser el detonante para muchos más, no solo para los salvadoreños sino también venezolanos o latinoamericanos que se encuentren en similar condición.

Si los Estados Unidos no tienen jurisdicción con los “prisioneros extranjeros” en El Salvador, ni tampoco corresponde a leyes salvadoreñas juzgar a “prisioneros extranjeros” en su territorio, la resolución parece simple, retornar a todos a Estados Unidos y que se resuelva caso por caso en su territorio, puesto que ahí se originó esta injusticia. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía del régimen de excepción: Diario de Hoy, Diario Co Latino, Medios de Comunicaciones, CNN.

14ENE024 APES 82 agresiones a periodistas APES

18ENE024 Muere campesino detenido bajo régimen de excepción, muere en penal de Quezaltepeque sin haber sido vencido en juicio.

30ENE024 Murió Roberto Alonso Villatoro Guevara murió en el penal de Izalco, sospechan no recibió tratamiento para hipertensión y diabético

08FEB024 Sepultan a joven que estaba preso en Mariona bajo el régimen de excepción, Javier Alexander España Trinidad 23 años, presentaba moretones, aparentemente golpes y un orificio en la cabeza. Capturado el 6 de julio de 2022.

23FEB024 1,194 menores de edad han sido detenidos en régimen de excepción

23FEB024 Abogada denuncia que Fiscalía manipuló cuadro médico de Alejando Muyshondt

28MAR024 Resultado de Régimen de Excepción (Miedo social y temor) violación Derechos Humanos

26MAR024 El Socorro Jurídico Humanitario contabiliza 240 muertos bajo custodia del Estado

03MAR024 El régimen de excepción ha revivido la figura del detenido-desaparecido. Especialistas señalaron que hay 76,000 capturados sin ir a juicio muchos de ellos inocentes, 2,500 violaciones a los derechos humanos documentados en tanto 232 han muerto en prisión.

08ABR024 Familias que el Régimen de Excepción destruyó en el Bajo Lempa.

25ABR024 Informe de Amnistía Internacional La mayoría de las capturas en el régimen son arbitrarias

25ABR024 Ana Piquer Amnistía Internacional aboga por el cese de régimen de excepción

05ABR024 6,305 violaciones a DD.HH y 244 muertes en dos años del régimen de excepción,.

06MAY024 Organizaciones presentan informe ante la ONU sobre desapariciones en el régimen de excepción

14JUN024 Régimen de excepción agrava vulnerabilidad de niñez

07JUN024 Oenegés exponen en EE. UU abusos en régimen de excepción

27JUL024 Estado salvadoreño desestima escrito de la ONU sobre régimen de excepción y reformas

20JUL024 ONU señala; El Estado de Excepción no puede ser permanente

15JUL024 Madre pide a la ONU abogar por la libertad de su hijo detenido en el régimen de excepción.

12AGO024 Santa Elena, Usulután donde el régimen de excepción fue aplicado antes de ser aprobado

01AGO024 Denuncian fraude en captura, bajo régimen de excepción, de hijo de sargento de la PNC

04SEP024 Pueblos indígenas denuncian abusos en el régimen de excepción

12OCT024 Organizaciones piden a CONAPINA que vele por niñez afectada por el régimen de excepción.

30NOV024 Entregan en descomposición el cadáver de arrestado bajo el régimen de excepción

29NOV024 Los inmigrantes que impulsó el régimen de excepción, la otra realidad de El Salvador (salvadoreños en Los Ángeles)

28NOV024 Cardenal Michael Czerny, dice que actos del régimen de excepción deben ser juzgados

22NOV024 Congresista McGovern critica régimen de excepción en El Salvador

28DIC024 Cada tres días murió un detenido bajo el régimen de excepción

06DIC024 WOLA insta a restablecer el debido proceso y Asamblea aprobó prórroga 33 al régimen

21ENE025 Comunidad internacional insta a levantar el régimen de excepción

07ENE025 84,260 detenciones en Régimen de Excepción

07FEB025 La Corte Suprema ha jugado un papel lamentable en el régimen de excepción señala Tutela Legal

01FEB025 Tribunal condena a estudiantes a 10 años de prisión. Los defensores manifestaron que respetan el fallo, pero no lo comparten, por lo que presentarán una apelación

27MAR025 En el régimen de excepción ninguna persona puede defenderse.

22MAR025 Hay una transnacionalización del régimen de excepción. Académico de EE. UU dice que hay intereses mediáticos tras el envío de presos extranjeros a El Salvador.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...