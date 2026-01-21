Despedidos del Rosales piden apoyo de Asamblea para el pago de su indemnización

Samuel Amaya

Un grupo de médicos despedidos del Hospital Rosales asistieron esta tarde a la Asamblea Legislativa en búsqueda de apoyo de los diputados para que el Gobierno les entregue el pago completo de su indemnización tras su despido en diciembre de 2025.

Los profesionales fueron recibidos por la legisladora de VAMOS, Claudia Ortiz, quien lamentó la situación por la que atraviesan.

Antonio Ortiz, técnico en enfermería despedido del Hospital Rosales y representante del grupo que llegó a la Asamblea, señaló que han buscado todas las instancias para que se les pueda brindar su pago completo de su tiempo trabajado.

El ex empleado señaló que, a raíz del problema, una trabajadora despedida destacada falleció por depresión. La mujer inició en el Rosales en el área de telefonía mientras estudiaba en las noches hasta graduarse de Laboratorio Clínico y conseguir la plaza en el nosocomio.

Además, entre los despedidos hay 27 con enfermedades crónicas degenerativas, quienes no han podido comprar sus medicamentos debido a la falta de dinero.

En diciembre del año 2025, fueron despedidos alrededor de 1,800 empleados del Hospital Rosales. El despido fue por parte de Presidencia, según lo cuentan los afectados.

La diputada Claudia Ortiz dijo esto es una vulneración a los derechos laborales y lamentó que las instituciones públicas se les negaran a escucharlos.

La legisladora sostuvo que entre los despedidos hay personas que entregaron 10-20-30 años de su vida al servicio de la población y lo único que le entregaron fue “un cartoncito informal, donde dice cuánto le corresponde de indemnización, pero sin decirle a quién se le puede reclamar o a qué instancia”.

