Conceden medidas cautelares a favor de Marcela Villatoro por caso de acoso en redes

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, obtuvo medidas cautelares por acoso en redes sociales en contra de su persona. La medida fue otorgada por el Tribunal de Sentencia de San Salvador.

“Les quiero dar la noticia que el día de ayer (lunes) tuve resultado favorable en un caso de acoso en redes sociales sobre un señor que estaba ejerciendo violencia contra la mujer hacia mi, obtuve medidas cautelares en un Tribunal de Sentencia de San Salvador”, informó la legisladora de oposición en redes sociales.

La legisladora agradeció a sus seguidores por el apoyo mostrado en este proceso, también reconoció el trabajo de los jueces por hacer posible estas medidas cautelares.

“Muchas personas creen que van a salir impunes o que con burlarse por ser una mujer de un partido que no es de gobierno no van a tener repercusiones en sus actos”, comentó Marcela Villatoro.

La funcionaria sostuvo que el proceso “ha sido largo y desgastante, pero aún continuamos”. La funcionaria sostuvo que por respeto al proceso legal no iba a mencionar el nombre del abusador. “Este abusador tiene prohibido referirse a mí, a mi familia, publicar contenido sobre nosotros e incluso hacer mención de mi persona”, informó.

La legisladora aclaró que ella es política, “y es claro que (se) puede recibir críticas, pero cuando se vuelve acoso, burla, fotos denigrantes e incitar al mismo de forma constante tiene límites legales”.

La legisladora agradeció a todo el equipo legal que busca una vida libre de violencia hacia las mujeres, por su empatía, además de recibirla y escucharla y ejercer la justicia respetando y ejerciendo la legalidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...