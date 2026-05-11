El FC Barcelona es proclamado campeón del fútbol de Esapaña

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Redacción Agencias

El FC Barcelona fue proclamado campeón este domingo del fútbol de élite de España, luego de vencer al Real Madrid en el clásico 2 a 0, en casa de los catalanes.

El equipo dirigido por Hansi Flick aseguró su 29º título de liga a falta de tres jornadas, logrando el bicampeonato.

La prensa deportiva calificó los dos goles del triunfo de los catalanes como “golazos” producidos el primero por Marcus Rashford, al minuto 9, tras un disparo de tiro libre que encajó el balón en el ángulo superior derecho del arquero merengue.

El segundo tanto vino de un disparo desde el centro del área chica de Ferran Torres, a los 18 minutos.

Los merengues de Xabi Alonso no pudieron realizar ni el descuento, en parte por la buena defensa que le plantó el equipo barcelonés, y por la inefectividad de la ofensiva madrileña.

Con el triunfo del domingo, el Barcelona suma sus 29 títulos en LaLiga, además, este 10 de mayo se proclamó bicampeón.

Los merengues salieron del Camp Nou, dejando un gesto positivo como buenos perdedores, felicitar al bicampeón, y pedir perdón a su poca afición por el mal papel no solo en el clásico, sino en toda LaLiga, por sus altos y bajos. Además, de sus serio problemas en el camerino.

Con este triunfo, el Barcelona queda a siete ligas de distancia del cuadro merengue, que suma 36 coronas en la Liga, mientras que el Barza llega a 29.

Villarreal y Mallorca pactan tablas

Mientras el Villarreal empató 1-1 como visitante frente al Mallorca en el estadio Son Moix, durante la jornada 35 de la Liga Española de fútbol.

Los dirigidos por Marcelino García Toral llegaron a 69 puntos y se mantienen por detrás del Real Madrid (77) y del líder Barcelona (88), mientras que los mallorquines dieron un paso importante en su lucha por la permanencia al ascender al puesto 13 con 39 unidades.

Un gol de penal de Ayoze Pérez en el minuto 31 le dio al Submarino Amarillo una ventaja momentánea, pero un remate de zurda de Vedat Muriqi, tras un error del portero, estableció el empate para los bermellones antes del descanso.

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