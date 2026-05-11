El ayatolá emite nuevas directivas en una reunión con el máximo comandante iraní

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TEHERÁN/Tasnim

El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, emitió nuevas directivas para fortalecer la preparación y la postura operativa de las Fuerzas Armadas de Irán, haciendo hincapié en la preparación y respuesta continuas ante posibles amenazas.

En una reunión con el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbia de Irán, el general de división Ali Abdollahi presentó un informe sobre la preparación de las Fuerzas Armadas de Irán, incluyendo el Ejército, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las Fuerzas de Seguridad, las fuerzas de seguridad y de guardia fronteriza del país, el Ministerio de Defensa y las fuerzas voluntarias Basij.

En su informe, el general de alto rango afirmó que todas las fuerzas iraníes se encuentran en un alto nivel de preparación en términos de moral de combate, disposición defensiva y ofensiva, planificación estratégica y el equipo y armamento necesarios para contrarrestar las acciones hostiles de los enemigos estadounidenses y sionistas.

El comandante añadió que, en caso de cualquier error de cálculo estratégico, agresión o ataque por parte de los adversarios contra Irán, se respondería con una acción rápida, contundente y decisiva.

El general de división Abdollahi también transmitió garantías en nombre de las Fuerzas Armadas al Líder, afirmando que siguen plenamente comprometidas a seguir sus órdenes y que defenderán, hasta el último aliento, los ideales de la Revolución Islámica, el territorio de Irán, su soberanía, los intereses nacionales y la orgullosa nación iraní.

El comandante añadió que las fuerzas militares harían que los enemigos hostiles y agresivos se arrepintieran de cualquier intención maliciosa.

Durante la reunión, el Líder de la Revolución Islámica expresó su agradecimiento a las valientes y capaces Fuerzas Armadas del país.

Refiriéndose a su anterior labor de guía durante la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí, el Líder señaló que, por gracia divina, había conducido a maravillosas victorias e impedido que los enemigos lograran sus malvados objetivos.

El ayatolá Khamenei también emitió nuevas directivas con visión de futuro destinadas a garantizar la continuidad de las operaciones y a reforzar una respuesta firme y eficaz ante los adversarios.

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