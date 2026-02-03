Primer ministro de Groenlandia condena a Estados Unidos

Compartir

OSLO/Xinhua

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, condenó este lunes a Estados Unidos por su objetivo «condescendiente y divisivo» en relación con Groenlandia.

En una declaración emitida antes de una sesión de emergencia del Inatsisartut, o Parlamento groenlandés, Nielsen también reiteró que la constante presión estadounidense sobre Groenlandia es «inaceptable».

Groenlandia ha estado enfrentando una situación difícil en los últimos 14 meses, dijo el primer ministro, quien citó las reiteradas declaraciones de Estados Unidos, incluyendo las más recientes, sobre su intención de adquirir Groenlandia.

Aunque la posibilidad de una intervención militar fue recientemente descartada, Estados Unidos sigue buscando la adhesión de la isla y gobernarla, dijo.

Nielsen señaló que esta retórica no proviene únicamente del presidente estadounidense Donald Trump, sino también de otros importantes encargados de la toma de decisiones y aliados de Estados Unidos, y añadió que estos tienen un «objetivo condescendiente y divisivo» en relación con Groenlandia y su pueblo.

En respuesta, el Gobierno de Groenlandia declaró «inaceptables» estos intentos y reiteró que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, dijo.

Nielsen también señaló que a pesar de la tensa situación, Groenlandia ha empezado a dialogar con Estados Unidos a través de canales oficiales de alto nivel, y que su Gobierno trabajará para traducir las conversaciones en «resultados concretos».

Canadá y Dinamarca prometen reforzar seguridad y soberanía en Ártico

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, conversó este lunes por teléfono con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y durante la conversación reafirmaron su compromiso con la seguridad y la soberanía nacional del Ártico.

De acuerdo con un comunicado de la oficina de primer ministro canadiense emitido después de la llamada, Carney y Frederiksen reafirmaron su apoyo a los principios fundamentales de soberanía e integridad territorial.

Los dos líderes reiteraron además que las decisiones sobre el futuro de Groenlandia corresponden únicamente a Groenlandia y Dinamarca.

También discutieron el trabajo actual para fortalecer la seguridad ártica en Canadá, Dinamarca y en toda la región, incluso a través de la OTAN.

Durante la conversación, Carney delineó la ambiciosa misión de Canadá de aumentar las inversiones en la seguridad, el crecimiento económico y la infraestructura del Ártico. También mencionó las oportunidades para profundizar la cooperación con los ocho países nórdicos y bálticos (NB8) y otros socios en la región.

