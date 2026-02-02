“Historicidio” y “ecocidio” en San Francisco Angulo

Compartir

Por Leonel Herrera*

La Asociación de Municipios Los Nonualcos y la empresa mexicana CYEEMSAL construyen un relleno sanitario en la Comunidad San Francisco Angulo, Tecoluca (San Vicente Sur), proyecto que representaría un historicidio y ecocidio.

En el lugar donde ha iniciado la construcción (momentáneamente detenida por la resistencia comunitaria) están enterradas decenas de personas masacradas por el ejército gubernamental durante la guerra civil (1980-92). Según relatan pobladores, ahí también eran sepultados combatientes que morían en un hospital guerrillero cercano a un campamento de la zona.

En julio de 1981, durante un operativo militar, la Fuerza Armada y grupos paramilitares asesinaron a al menos 45 personas civiles, la mayoría mujeres, ancianos y niños. En enero de 2007 fueron exhumadas 30 osamentas de la llamada “Masacre de San Francisco Angulo”. Las otras quince -más la cantidad desconocida de guerrilleros muertos en el hospital clandestino- siguen ahí, en el sitio donde se construirá el relleno sanitario.

Éste es el segundo intento de construir el relleno. En 2018, la comunidad paró el proyecto tras lograr que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitiera una medida cautelar que detuvo el inicio del proyecto, para evitar que entorpeciera las exhumaciones pendientes y afectara otras diligencias investigativas de la Fiscalía General de la República.

En su resolución, la PDDH recomendó al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales la “suspensión inmediata”, a la Asociación Municipal Los Nonualcos sugirió “abstenerse de realizar cualquier obra física en el lugar” y a la Fiscalía pidió “proteger el sitio para evitar intervenciones que pusieran en riesgo la obtención de pruebas o la recuperación de más osamentas”.

Esa medida cautelar sigue vigente; por tanto, el inicio de la construcción del relleno sanitario es una clara violación a dicha resolución. El hecho, en tanto que atenta contra la dignidad de las víctimas y la memoria histórica, constituye un “historicidio”.

En la referida resolución de la PDDH también se advierte el daño ecológico, señalando eventuales “afectaciuones al medioambiente y a la salud de la población del lugar”. El relleno, de hecho, se construiría en el único pulmón boscoso de la comunidad que cubre una zona de recarga acuífera y es el hábitat de decenas de especies animales.

Los pobladores denuncian que el relleno sanitario contaminaría el último río que queda limpio en esa zona. Los demás ya fueron contaminados por el publicitado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la Cárcel de Maxima Seguridad de Zacatecoluca (“Zacatrás”) y el Ingenio Jiboa. Por tanto, estaríamos también ante la perpetración de un “ecocidio”.

Con apoyo de algunas organizaciones, la comunidad ha cerrado filas y está dispuesta a resistir para evitar el cometimiento de este historicidio y ecocidio. Dada la gravedad de los hechos, el país no debería pasar desapercibido y toda la ciudadanía debería mostrarse parte en la defensa de la memoria histórica, la dignidad de las víctimas, la justicia, el medioambiente, la salud y la vida.

Ojalá que así sea.

*Periodista y activista ambiental.

