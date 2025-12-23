Comunidades de Tecoluca denuncian «ecocidio» por construcción de relleno sanitario

Compartir

Luis Rafael Moreira Flores

Colaborador

Las comunidades de San Francisco Angulo, Cantarrana y Colonia El Milagro, emitieron una enérgica denuncia pública este 22 de diciembre ante lo que califican una amenaza para más de 260 familias de la zona.

El problema gira en torno a la construcción de un relleno sanitario que, según los denunciantes, no solo pone en riesgo el ecosistema local, sino que se está desarrollando sobre terrenos que guardan restos de víctimas del conflicto armado salvadoreño y vestigios ancestrales.

Otro pulmón ecológico bajo amenaza

De acuerdo con las organizaciones sociales y ambientales acompañantes, el proyecto afectaría directamente 200 manzanas de bosque nativo, lo que las organizaciones catalogan como un «ecocidio».

La destrucción de este hábitat sentenciaría de muerte a especies como venados, coyotes y una vasta diversidad de aves, además de generar un riesgo inminente de contaminación para el Río Salamar. «Se está priorizando el lucro empresarial sobre los ciclos naturales y la biodiversidad que nuestras comunidades han resguardado históricamente», menciono Mijango, joven lideresa de la zona.

La memoria histórica colectiva sepultada

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la afectación cultural y forense. Las comunidades alertan que el sitio designado para el vertedero es un lugar sagrado de memoria histórica colectiva y ancestral donde existen osamentas de víctimas de la guerra civil y artefactos indígenas.

Para los habitantes, construir un relleno sanitario en este lugar es un acto de revictimización que obstaculiza la justicia y el derecho a la verdad, haciendo un llamado urgente al Ministerio de Cultura para que intervenga en la protección del sitio.

Impacto social y económico

La denuncia detalla que el proyecto vulnera la soberanía alimentaria de la región, ya que las tierras son agrícolas y el sustento de las familias locales. Asimismo, advierten sobre: ruptura del tejido social comunitario y crisis de salud pública.

La actividad finalizó con un llamado a la solidaridad nacional e internacional bajo la consigna: «Nuestro territorio no es un basurero, es tierra de vida y memoria».

Exigencias puntuales a las autoridades:

– A la empresa constructora mejicana SIENSAL: El retiro inmediato de maquinaria pesada, cuya presencia califica como una provocación.

– A la Alcaldía de San Vicente Sur, Distrito de Tecoluca y ANDRES: Cesar toda actividad y respetar la voluntad popular de las comunidades

3- Al MARN: Denegar permisos ambientales debido a la inviabilidad del proyecto y el riesgo para la cuenca del Río Salamar.

4- A la PDDH y Fiscalía: Actuar de oficio para proteger los derechos humanos y los sitios de interés forense e histórico.

