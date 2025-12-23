José Santos Melara seguirá en prisión determina Tribunal

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador mantuvo la detención provisional contra José Santos Melara, líder de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. La jueza, según la defensa, argumentó que la salud del procesado “está mejorando”.

Este lunes se desarrolló la audiencia de revisión de medidas en contra de José Santos Melara, a petición de la defensa técnica. Esta audiencia se solicitó con el fin de que Melara siguiera el proceso judicial en arresto domiciliar, para tratar sus problemas de salud.

Los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron detenidos entre el 30 y 31 de mayo del año pasado, entre ellos José Santos Melara, conocido como Pepe, Atilio Montalvo, conocido como Salvador Guerra, y otros líderes de excombatientes y veteranos de guerra.

Entre los detenidos también están Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel, acusados de actos de terrorismo previo a la toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele.

La familia de Melara dijo hace unos días, en conferencia de prensa, que el procesado padece de enfermedades terminales como hipertensión arterial, diabetes mellitus, que lo ha llevado a tener complicaciones neurológicas, llagas en ambos pies y neuropatía diabética, y también sufre de asma y sinusitis, por ello, teme que Melara siga en prisión; sin embargo, el tribunal de le negó la petición.

Sobre la resolución del tribunal, el abogado defensor, Guillermo García, dijo que fue “un poco agridulce porque la señora jueza ha mantenido la medida de detención provisional argumentando que la salud de ´Pepe´ está mejorada, que está mejor cuidado en el centro penal, cuando los mismos reconocimientos médicos de Medicina Legal establecen que están surgiendo nuevos padecimientos, nuevas enfermedades”.

El defensor explicó que si bien se le han desaparecido las úlceras de los pies, “se le están durmiendo las manos”, es decir, no tiene movilidad.

Esa fue una de las situaciones que la defensa argumentó, donde de hecho, por el momento, está también a la espera de un informe del hospital Rosales donde se le han realizado algunos exámenes.

La jueza, según García, se comprometió a que luego que se presenten los informes de El Rosales, “de oficio” va a señalar una nueva audiencia de revisión de medidas”.

En las afueras del Centro Judicial ubicado entre Soyapango e Ilopango, un colectivo de veteranos y ex combatientes de guerra se concentraron para mostrar apoyo a los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, y pidieron su liberación.

“Estamos esperando que el tribunal determine que ´Pepe´ sea liberado a su domicilio para que pueda ser tratado con dignidad y se encuentre bien de salud, ya que entendemos que el gobierno no ha brindado lo necesario para su salud en prisión”, comentó Ángel Claudio, representante del sector de los veteranos.

El veterano sostuvo que llevan más de un año y seis meses en la lucha para que los dirigentes sean liberados; pero, sobre todo, que Melara sea libre por las complicaciones en su salud, así como se hizo con Atilio Montalvo.

Es de recordar que, en julio de este año, el Tribunal Primero del Crimen Organizado de San Salvador otorgó medidas sustitutivas a la detención a Atilio Montalvo debido a su grave estado de salud, según lo confirmó el abogado defensor y sus familiares.

“Continuaremos la lucha por los demás compañeros de la Alianza Nacional por la Paz, quienes fueron arrestados por chantaje con una detención injustificada”, añadió Claudio durante la concentración pacífica.

A juicio de Ángel Claudio, fueron detenidos en sus viviendas “con mentiras”, diciendo que los llevarían a la delegación policial para interrogarlos, pero la realidad era para “arrestarlos”.

“A partir de ahí, tendremos un proceso planificado, la Fiscalía no ha podido, hasta ahora, dar certeza a las acusaciones y solicita más tiempo para que nuestros compañeros sean detenidos injustamente”.

Es de contextualizar que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juzgado 6 meses más de la fase de instrucción; el tribunal se lo concedió, por lo que, los procesados estarían detenidos hasta mayo del próximo año, cumplirían dos años de haber sido detenidos.

Según Claudio, se ha formado “una orquestación político-gubernamental de acusaciones contra todas aquellas personas que se atreven a decir la verdad.

Guadalupe Erazo, de la Junta directiva de la Asociación de Veteranos de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ANVEGFMLN), señaló que Melara fue detenida injustamente. Cuando se detuvo, Melara era el presidente de la Asociación que aglutina a más de 3 mil veteranos. “Damos fe que (Melara) es un compañero que todo el tiempo ha trabajado por los derechos de los veteranos y excombatientes”.

Erazo reiteró que la salud de Melara “está en una situación tan difícil” que incluso temen por su vida dentro de la cárcel. “Sabemos que, a pesar de que se ha dejado (ingresar) medicamentos, no podemos asegurar que el compañero está recibiendo todo lo que es los tratamientos necesarios para su salud. Tiene enfermedades crónicas muy muy graves”, puntualizó.

