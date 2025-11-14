Excombatientes reclaman aplicación efectiva de los derechos establecidos en la Ley

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación de Veteranos y Excombatientes del FMLN (AVEGFMLN) realizó una concentración pacífica en la Plaza del Divino Salvador del Mundo para exigir al Estado el cumplimiento de los derechos y beneficios contemplados en la Ley Especial de Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN, quienes participaron en el conflicto armado interno de El Salvador entre el 1 de enero de 1980 y el 16 de enero de 1992.

La comitiva del AVEGFMLN dirigió sus demandas al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa, al sistema judicial y al Instituto Administrador de los Beneficios de Veteranos y Excombatientes (INABVE). En sus consignas, la organización solicitó una respuesta urgente del Estado ante el incumplimiento de los derechos establecidos en la Ley Especial y la situación de vulnerabilidad que enfrentan los veteranos, excombatientes y personas con discapacidad.

Antonio Sibrian, presidente de la AVEGFMLN hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para atender las necesidades históricas y actuales de los Excombatientes del FMLN, de la Fuerza Armada y Personas con Discapacidad a consecuencia del conflicto armado entre 1980 y 1992.

«Se solicita a la Asamblea Legislativa, se incorpore en el presupuesto general de la nación 2026 el aumento del presupuesto al INABVE, para garantizar el aumento a la pensión de $150 dólares mensuales, a todos los veteranos de guerra del FMLN y Fuerza Armada, a partir del primero de enero de 2026», demandó la organización.

El pronunciamiento se da en el contexto de las recientes propuestas del Ejecutivo para reformar dicha ley, así como la propuesta de disolver el Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM).

Sibrian informó que realizaron cinco reivindicaciones urgentes para mejorar las condiciones de vida de este sector altamente vulnerable.

Entre las principales demandas de la organización destacan: el aumento de la pensión mensual para los veteranos, la aprobación de reformas legales que beneficien a las personas con discapacidad, la puesta en marcha de un hospital especializado para veteranos, la incorporación inmediata al sistema del INABVE de excombatientes que ya cumplen los requisitos, y la liberación de líderes que han sido capturados injustamente.

La mesa directiva del AVEGFMLN señaló que la cifra de $150 está ajustada al incremento sostenido del costo de la canasta básica, lo cual afecta gravemente la subsistencia de los beneficiarios, aseguraron.

Entre las reformas a la Ley Especial que solicitan los veteranos y excombatientes, se busca extender los beneficios a las personas con discapacidad.

“Exigimos al INABVE que se reforme la Ley Especial de Beneficios, de manera que los excombatientes del FMLN y los veteranos de la Fuerza Armada con discapacidad, a consecuencia del conflicto armado, puedan acceder plenamente a los beneficios establecidos en la ley, sin discriminación ni exclusión. En especial, exigimos el respeto al derecho de decidir quiénes serán sus beneficiarios al momento de fallecer”, sostuvo Sibrián.

La AVEGFMLN también propuso la creación de un hospital especializado para veteranos. La organización exige que el INABVE asigne el presupuesto necesario para el funcionamiento de un centro hospitalario nacional que brinde atención oportuna y gratuita a veteranos, excombatientes y personas con discapacidad del FMLN y de la Fuerza Armada, como acto de reparación y reconciliación nacional.

Por otra parte, la asociación demandó al INABVE agilizar la incorporación de todos los excombatientes que cumplen los requisitos legales y que figuran en el registro oficial realizado por Naciones Unidas a través de ONUSAL, pero que aún no reciben pensión ni beneficios establecidos en la ley.

“Esta situación vulnera derechos adquiridos y perpetúa el abandono hacia quienes ofrecieron su servicio al país”, afirmó Sibrián.

Finalmente, los excombatientes y veteranos del AVEGFMLN exigieron la libertad de los líderes y dirigentes capturados injustamente.

“Solicitamos la revisión del proceso judicial y la liberación inmediata de los compañeros José Santos Melara Yanes, Luis Rolando Alberto Menjívar y Julio Alfonso Mira Dimas, quienes fueron detenidos sin fundamento legal”, manifestó la mesa directiva.

“Estas capturas representan una grave afrenta a la memoria histórica y a la lucha por la justicia social”, agregó Sibrián.

La organización recordó que la AVEGFMLN cuenta con personería jurídica propia y representa a miles de veteranos, excombatientes y personas con discapacidad a causa del conflicto armado ocurrido entre 1980 y 1992.

“La AVEGFMLN reafirma su compromiso de defender los derechos de los veteranos, excombatientes y personas con discapacidad vinculadas al conflicto armado, y exige al Estado cumplir con la deuda histórica hacia quienes entregaron su vida por la transformación democrática de El Salvador”, concluyó la organización.

