Niegan medidas sustitutivas para José Santos Melara

Redacción Nacionales

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador mantuvo la detención provisional contra José Santos Melara, líder de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. La jueza, según la defensa, argumentó que la salud del procesado “está mejorando”.

Este lunes se desarrolló la audiencia de revisión de medidas en contra de José Santos Melara, a petición de la defensa técnica, esto a fin que Melara siguiera el proceso judicial desde casa para tratar sus problemas de salud.

Los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron detenidos entre el 30 y 31 de mayo del año pasado, entre ellos José Santos Melara, conocido como Pepe, de Atilio Montalvo, conocido como Salvador Guerra, y otros líderes de excombatientes y veteranos de guerra, acusados de actos de terrorismo previo a la toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele.

Sobre la resolución del tribunal, el abogado defensor, Guillermo García, dijo que fue “un poco agridulce porque la señora jueza ha mantenido la medida de detención provisional argumentando que la salud de ´Pepe´ está mejorada, que está mejor cuidado en el centro penal, cuando los mismos reconocimientos médicos de Medicina Legal establecen de que están surgiendo nuevos padecimientos de enfermedades”.

Esa fue una de las situaciones que la defensa argumentó, donde de hecho, por el momento, está también a la espera de un informe del hospital Rosales donde se le han realizado algunos exámenes.

La jueza, según García, se comprometió, a que luego que se presenten los informes del Rosales, “de oficio” va a señalar una nueva audiencia de revisión de medidas”.

En las afueras del Centro Judicial ubicado entre Soyapango e Ilopango, un colectivo de veteranos y ex combatientes de guerra se concentraron para mostrar apoyo a los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, pidiendo su liberación.

En julio de este año, el Tribunal Primero del Crimen Organizado de San Salvador otorgó medidas sustitutivas a la detención a Atilio Montalvo debido a su grave estado de salud, según lo confirmó el abogado defensor y sus familiares, pero ese caso, no se repitió con Melara Yanes

