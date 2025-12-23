Presidente Maduro alerta sobre acciones ilegales de EEUU en el Caribe

CARACAS/Xinhua

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, envió una carta a los jefes de estados latinoamericanos y a los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, para alertar sobre las agresiones de Estados Unidos sobre Venezuela y que impactan en la región, informó este lunes el canciller de la nación sudamericana, Yván Gil.

“Me dirijo a usted para alertarle sobre una escalada de agresiones de extrema gravedad por parte del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, cuyos efectos trascienden a mi país”, señaló Gil al leer la misiva desde la sede de la cancillería venezolana.

El texto hace un recuento desde agosto último, cuando Washington “ordenó el mayor despliegue naval y aéreo en el mar Caribe”, que incluyó a un submarino nuclear, con la justificación de que se trataba de una operación antidrogas.

“Este acto constituye una amenaza directa del uso de la fuerza”, leyó Gil, quien a renglón seguido señaló que es violatorio de la Carta de las Naciones Unidas y vulnera la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como Zona de Paz, establecida en 2014. “Venezuela no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar”, afirmó la nota enviada por Maduro.

De septiembre a diciembre último, detalló la carta, las fuerzas estadounidenses perpetraron 28 ataques contra embarcaciones civiles en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, “con un saldo de 104 personas ejecutadas extrajudicialmente”.

La misiva recordó también que recientemente Estados Unidos asaltó dos buques con unos cuatro millones de barriles de petróleo venezolano y anunció un bloqueo naval “absoluto” contra tanqueros que transportan el crudo de Venezuela.

De acuerdo con Maduro, “esas acciones constituyen actos de piratería”, según el Derecho Internacional.

“El objeto principal de combatir la piratería es proteger la libertad de navegación y la inviolabilidad de los buques en altamar, lo que lo convierte en un principio universal claramente transgredido en esas operaciones ilegales”, sostuvo.

La carta reafirmó la vocación de paz de Venezuela, pero también “declara con absoluta claridad que está preparada para defender la soberanía, su integridad territorial y sus recursos, conforme al derecho internacional”.

Además, advirtió que esas agresiones impactarán sobre “el suministro de petróleo y energía, incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales, golpearán las economías de América Latina, el Caribe y el mundo”.

La misiva concluyó con un llamado a la comunidad internacional a condenar las acciones de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales, a exigir el cese inmediato del despliegue militar y a activar mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de esos hechos.

