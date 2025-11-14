Página de inicio » Articulos » TELEMEDICINA: una pantalla nueva en un sistema que ya no camina

TELEMEDICINA: una pantalla nueva en un sistema que ya no camina

Redacción Nacionales 14 noviembre, 2025 Articulos Comentarios desactivados en TELEMEDICINA: una pantalla nueva en un sistema que ya no camina 234 Vistas

Compartir
        

Por David Alfaro
14/11/2025

Bukele presentó anoche a la «Telemedicina» como la gran solución para la crisis de salud, pero la realidad es otra. El sistema público está debilitado: han cerrado ECOS, han cerrado clínicas, incluso varias comunitarias del Seguro Social. Han despedido a cientos de médicos, incluyendo especialistas. Hay algunos hospitales envejecidos y con medicamentos que alcanzan para poco.

En ese contexto, la Telemedicina no arregla nada de fondo. Es imposible que una videollamada sustituya la falta de personal, de medicamentos, de equipos y de infraestructura. Es tecnología montada sobre un sistema que ya no funciona.

La imagen es simple y describe perfectamente la situación: es como ponerle a un carro viejo y en mal estado una pantalla digital de un automóvil nuevo. Se pretende modernidad, pero el carro sigue sin frenos, con el motor fallando y con las llantas lisas. La pantalla no lo hace avanzar.

Así está el sistema de salud salvadoreño hoy. La Telemedicina puede ser un complemento, pero jamás va a levantar un modelo que está colapsando desde adentro. Sin médicos, sin clínicas, sin insumos y sin infraestructura digna, cualquier intento de modernización termina siendo solo una ilusión brillante sobre una realidad en ruinas.

Tags

Ver también

LA OLIGARQUÍA SALVADOREÑA NO TIENE AMIGOS, SOLO ALIADOS…

Compartir        Por David Alfaro 11/11/2025 La oligarquía salvadoreña nunca ha tenido lealtades, solo intereses. Durante años …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.