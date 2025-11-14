Juliette Binoche: Hay que defender el cine y el arte, antes que el negocio

Saúl Martínez

Corresponsal

A sus 61 años de edad, Juliette Binoche actriz y artista francesa, ganadora de premios Óscar, Bafta, Goya, César, Oso de plata a la mejor actriz, llega a la ciudad de Sevilla, España a recibir de manos del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, el Giraldillo de Honor, otorgado por el Festival de Sevilla.

La Binoche, como comúnmente se le conoce en el mundo cinematográfico, ha expresado su sentir al momento de aceptar personajes con diversos directores de cine.

Sin fallar, su intuición la ha llevado a viajar por el mundo del cine, asegura que decir «si», la ha permitido reencarnarse en el personaje, pero también recalca que algunas veces se ha «decepcionado», instante que al final de un proyecto, la invitan a reflexionar.

La actriz actualmente hace su debut en la dirección con su documental «In-I in-Motion», lo cual ha sido un proceso altamente creativo, espectáculo que la muestra como una bailarina.

Al cuestionarle que piensa de la audiencia acerca de sus filmes, expresa que «no se lo que siente la gente, la gente viene a verme, la gente identifica lo que siente, yo solo se que siento el entusiasmo por los mismos estrenos».

Identifica que al momento de rodar una película, ella no revisa lo que hace, ya que se encuentra concentrada en su trabajo, y es ese justo momento donde coincide que la intuición la lleva a hacer cosas nuevas, y eso es porque ella como profesional confía en lo que siente.

«Creo que tenemos que olvidar el pasado, hay que estar en el presente, en este tiempo he aprendido a superar los miedos, he pasado por el infierno, pero al final haces del miedo, tu mejor amigo»

Destaca que durante las grabaciones, se ve el sudor, de un gran trabajo, pero que al final la audiencia solo ve el resultado de un proceso.

Con relación a su trabajo con los directores hace énfasis en que suelen ser como una típica pareja de baile, lo que le ha permitido la suerte de trabajar con directores no defensivos, ya que estos son más jóvenes. «Los grandes directores y escritores confían en los actores para personificar la historia.

En su trayectoria internacional, ha trabajado con directores como; Jean-Luc Godard, Krzysztof Kieslowski, Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Claire Denis o Olivier Assayas, este recorrido la señala como una de las grandes intérpretes del cine contemporáneo.

Para finalizar la conferencia de prensa, acotó que le encanta actuar, considera que es sumamente importante proteger el cine europeo, ante la industria cinematográfica estadounidense. «Es importante defender nuestro territorio y defender nuestro arte, el cine, poner primero el arte y el negocio después».

