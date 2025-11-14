Cada vez más consideran a Bukele como una figura autoritaria: Marisela Ramírez

Compartir

Redacción Nacionales

La vocera del Bloque y Resistencia Popular (BRP), Marisela Ramírez, indicó que la percepción hacia el gobierno está cambiando, y colocan a Bukele como una figura autoritaria, quien ha desmantelado los avances democráticos y visibiliza las violaciones al derecho del pueblo a organizarse.

“Poco a poco va cambiando la percepción del gobierno de Bukele, se visibilizan las violaciones al derecho del pueblo salvadoreño de organizarse y expresarse, y ven con amenaza que este tipo de políticas puede extenderse en la región”, recalcó en la entrevista La voz con vos, de radio YSUCA.

Asimismo, enfatizó que en el país el sistema judicial no tiene ningún tipo de independencia, no respeta las leyes establecidas en la Constitución salvadoreña y además, es cómplices de la grave violación a los derechos humanos, que algunas están catalogados incluso como de lesa humanidad cometidas por el propio “gobierno de facto”.

Según Ramírez, una de las medidas que más impactó en el país fue la institución ilegal e ilegítima de la Sala de lo Constitucional impuesta por el actual gobierno, así como toda una reforma a la ley judicial que permitió reemplazar a la mayoría de jueces dentro de ese órgano de Estado.

A la vez, se refirió a la situación de los detenidos bajo el régimen de excepción al igual que los familiares, quienes desconocen la situación en que se encuentran sus seres queridos.

“Para las familias de las personas capturadas, supone también un peso psicológico, emocional, y por supuesto un peso económico, porque deben garantizar que quienes están detenidas de manera arbitraria puedan tener lo mínimo para subsistir dentro de los centros penitenciarios, sin tener garantía de que este tipo de paquetes o este apoyo económico realmente les llegue”, sostuvo.

Manifestó que tienen testimonios registrados de personas capturadas quienes han confesado que al recibir los paquetes, las autoridades reducían a la mitad los productos enviados a los centros penitenciarios.

La vocera del BRP denunció que tanto el Órgano Judicial como la Fiscalía General de la República (FGR) se están utilizando de manera abrupta, para crear casos falsos, los cuales casi en su totalidad tienen reserva sobre la investigación, y por lo tanto, hay muy poca información a la que se puede tener acceso.

