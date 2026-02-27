BRP propone sistema público de pensiones

Compartir

El Bloque de Resistencia y Rebeldía propuso una reforma de pensiones que liquide a las AFP, cuyas ganancias son crecientes, y pase la administración del fondo al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), un ente público que puede garantizar su funcionamiento con una comisión pequeña, de apenas 0.2% del 16% de la cotización y aportación patronal.

En su propuesta, sustentada en una detallada investigación, el BRP asegura que las AFP se han ganado desde 1998 alrededor de $500 millones a través de la comisión que cobran de las cotizaciones. Y las empresas de seguro, que también han manejado parte de los fondos, se ganaron $400 millones. A eso se le suma alrededor de $250 millones captados por el Estado a través del impuesto sobre la renta. “Son $1,150 millones pagados por la población cotizante, un dinero que de haberse invertido hubiera generado adicionalmente un rendimiento de $4,600”.

Por otra parte, el BRP plantea que la reforma debe ser integral, es decir, debe resolver los tres problemas del sistema, que son la baja cobertura (27% de la PEA), las bajas pensiones (60% reciben la mínima, la promedio es de $406 para los hombres y $373 para las mujeres, mientras el costo de la vida está en $504) y la insostenibilidad financiera, pues el Estado debe el 70% de los fondos ($11,241 millones, y como no paga por lo que debe, la cuenta individual se agotará este año y la cuenta solidaria se acabará en 2029.

Para ampliar la cobertura, el BRP propone darle incentivos a la población que labora en el sector informal (a cargo del presupuesto del Estado) y obligar a las empresas formales a enviar las cotizaciones al fondo de pensiones de unas 100,000 personas que solo cotizan para la seguridad social.

Para mejorar las pensiones, el BRP sugiere modificar la forma de cálculo de las pensiones, para que equivalgan al 70% del salario promedio de los últimos tres años. También propone subir a $430 la mínima de vejez, invalidez total y sobrevivencia. Con ese cambio aumentan automáticamente las pensiones de viudés y ascendencia. La pensión mínima aumentaría 4% cada año. Otra sugerencia es incorporar en el cálculo las cotizaciones durante el período de maternidad de las mujeres.

Otra componente de la propuesta es subir de $50 a $100 la pensión no contributiva y aumentar hasta 50,000 las personas adultas mayores y en condición de pobreza que reciban.

Para enfrentar el problema financiero, el BRP propone que el Estado pague lo que debe en 25 años y no pida más prestado del fondo de pensiones. Y que mediante una reforma fiscal progresiva obtenga los recursos para cancelar su deuda y cumplir sus compromisos previsionales: Pago de pensiones a las personas jubiladas del antiguo sistema público, complemento de la mínima, entre otros.

Algunos tributos sugeridos por el BRP son al patrimonio de los 110 ultrarricos que hay en el país (tomando la propuesta de FUDECEN), a las viviendas de más de $300,000 y las altas rentas de las empresas, entre otros. También sugiere que los precios de transferencias (entre empresas de un mismo dueño) sean los de mercado y que se eliminen incentivos fiscales a empresas que no los necesitan.

El BRP considera que con esas medidas el Estado podría recaudar en un año alrededor de $1,400 millones, sin afectar los precios ni dañar a los sectores de ingresos medios y bajos

También se propone invertir los fondos de pensiones en obras de desarrollo y para apoyar al agro y a las MIPYMES, es decir, para levantar la economía, redistribuir el ingreso, generar más empleo formal, ampliar la cobertura de cotizantes y mejorar las pensiones.

Finalmente, el BRP propone acciones para generar una cultura previsional, incorporando al sistema educativo materias relacionadas con esa disciplina, mediante campañas educativas, entre otras acciones. También hacer transparente la disponibilidad de datos de la Superintendencia del Sistema Financiero y elaborar estadísticas más precisas, sobre todo para medir mejor el impacto sobre la inversión del fondo.

