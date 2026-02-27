Icónica SantaLucía estima ingresos arriba de los 278 millones de euros

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

«Volvamos a la Plaza», el lema de la sexta edición de la Icónica SantaLucía Sevilla Fest 2026 estima recibir a más de 350, 000 asistentes en una serie de conciertos que promete desarrollar en la Plaza España de la ciudad andaluza entre junio y julio.

Lo que inició como un proyecto hace seis años, al día de hoy muestra una procedencia del 67,63 por ciento de asistencia sevillana, un 27,37% nacional y un 6% internacional.

Entre los artistas que destacan en la Sevilla Fest son; Rubén Blades, Mora, Fatboy Slim y Omar Courtz, entre otros como; Aitana, Lola Índigo, Kany García, Hombres G, Los Delinquentes, Pablo Alborán, Robbie Williams y más.

Son más de 200, 000 entradas ya vendidas, así lo ha indicado Javier Esteban, CEO de Icónica Santalucía Sevilla Fest; las cuales dejarían un ingreso superior a los 278 millones de euros.

Los cuatro artistas confirmados se suman al cartel oficial de este evento musical, el cual a consideración de Esteban, es uno de los mejores de Europa.



«En 2025 tuvimos a asistencia de 277,000 personas. Para este nuevo año, las entradas superan un 76, 51% más de las entradas vendidas a comparación del año pasado», dijo Esteban.

Desde 2022 Sevilla se ha convertido en la tercera provincia que más factura en España en el rubro de la música. Esteban añade que este proyecto va de la mano con el patrimonio y la cultura, con el fin de que la población sevillana cuente con un festival en su misma tierra, que no sea solo Semana Santa y Feria de Abril.

